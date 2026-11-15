SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчик

Космічний корабель Starship компанії SpaceX успішно повернувся з 22-годинного польоту та вперше приземлився за допомогою велетенських механічних рук стартової вежі в Техасі. Це важливий етап у розробці повністю багаторазової ракетної системи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією видання, після 14 обертів навколо Землі протягом 22,5 годин, корабель увійшов в атмосферу, запустив двигуни та вертикально опустився до стартової вежі. Її механічні важелі схопили Starship і втримали над землею. Під час польоту корабель також вивів на орбіту 26 супутників Starlink.

Після розгортання 26 супутників Starlink на орбіті в п'ятницю ввечері під час польоту на висоті близько 260 км, Starship у суботу запустив один зі своїх двигунів, щоб розпочати зниження атмосфери під час польоту на схід над Тихим океаном. Він зіткнувся з палючою спекою, коли його орбітальна швидкість близько 17 000 миль на годину сповільнилася до надзвукового вільного падіння в небі над об'єктами SpaceX Starbase на узбережжі Мексиканської затоки на півдні Техасу. Зі складеними назад аеродинамічними плавниками, два невеликі фітинги біля верхньої частини Starship зачепилися за механічні важелі стартової вежі, які зімкнулися, щоб схопити його, дозволяючи кораблю висіти на кілька сотень футів від землі - пише видання.

Маск та інженери SpaceX почали оглядати корабель впродовж кількох годин після його вилову.

Корабель 42 виглядає чудово - написав Маск на X, опублікувавши фотографії та відео зі стартової вежі.

За інформацією видання, домінування SpaceX у світовій індустрії запусків зосереджено на її робочій конячці ракеті Falcon 9, яка запускалася понад 700 разів з 2010 року. Перший ступінь цієї ракети є багаторазовим, але другий ступінь – частина, яка доставляє корисні вантажі на орбіту - викидається в океан після кожного польоту.

Зі Starship Маск хоче створити ракетну систему, яка може літати в космос і назад таким же чином і зі швидкістю, як і комерційні літаки, з мінімальним ремонтом між польотами. Хоча суботнє повернення Starship є ключовою віхою в цих зусиллях, SpaceX ще не вдавалося повернути обидва ступені Starship за одну місію, що ознаменувало б перше в історії повернення орбітальної системи запуску. А тепловий щит Starship, що складається з сотень чорних шестикутних плиток, що захищають його від палючого тепла під час повернення в атмосферу, сам по собі ще не є повністю повторно використовуваним.

SpaceX намагається розробити нові конструкції плиток, які потребуватимуть мало або взагалі не потребуватимуть оновлення після кожної місії - пише видання.

Компанія SpaceX витратила понад 15 мільярдів доларів на розробку Starship. NASA надала 3,2 мільярда доларів у рамках контракту вартістю понад 4 мільярди доларів, який SpaceX виграла у 2021 році, на повернення людей на Місяць за допомогою Starship у рамках програми Artemis космічного агентства.

NASA очікує, що Starship разом з іншим місячним посадковим модулем, який розробляє Blue Origin Джеффа Безоса, розпочнуть пілотовані польоти на Місяць у 2028 році, хоча для обох місячних апаратів залишається кілька складних етапів розробки. Для Starship ці віхи включають демонстрацію складних перекачок палива між ракетами-заправниками Starship на орбіті, критично важливого процесу, який дозволить кораблю подорожувати за межі земної орбіти до Місяця - пише видання.

Нагадаємо

SpaceX оновить конструкцію ракети Starship, прибравши один стабілізатор. Нова версія матиме три більші та міцніші решітки-плавники для кращого спуску.