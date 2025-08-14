$41.510.09
До Марса без перешкод: SpaceX змінить конструкцію ракети Starshiр

Київ • УНН

 • 726 перегляди

SpaceX оновить конструкцію ракети Starship, прибравши один стабілізатор. Нова версія матиме три більші та міцніші решітки-плавники для кращого спуску.

До Марса без перешкод: SpaceX змінить конструкцію ракети Starshiр

Космічна компанія Ілона Маска оголосила в середу, що вона видалить один з ключових посадкових елементів, які використовуються для направлення ракети-носія. Передає УНН із посиланням на допис пресслужби космічної компанії на X.

Деталі

Після кількох невдалих спроб запуску ракети, SpaceX представила радикально оновлену конструкцію ракети Starship. Космічна компанія Ілона Маска оголосила в середу, що вона прибере один з основних стабілізаторів, який використовується для повернення ракети-носія Super Heavy на Землю.

Ракета наступного покоління матиме три решітки-плавники, які міцніші та на 50% більші, ніж попередні версії

SpaceX обіцяє:

  • на 50% більші та міцніші решітчасті ребра;
    • замість 4-х ребер тепер 3 - для керування транспортним засобом.

      Це дозволяє прискорювачу спускатися під більшими кутами атаки, – написала космічна компанія в серії постів на X.

      Завдяки новій доданій точці затримки, нові елементи також будуть використовуватися для підйому та затримки транспортних засобів. 

      Це стало можливим завдяки додаванню нової точки утримання та нижньому розташуванню підсилювача для вирівнювання з утримуючими кронштейнами вежі

      - пояснює задум компанія.

      Нагадаємо

      SpaceX запустила Starship 27 травня, але втратила обидва ступені. Ілон Маск повідомив про витік, що призвів до втрати тиску в баку. Наступні запуски можуть бути кожні 3-4 тижні.

      Ігор Тележніков

      Технології
      SpaceX Starship
      SpaceX
      Ілон Маск