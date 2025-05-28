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SpaceX знову втратила мегаракету Starship

Київ • УНН

 • 1602 перегляди

SpaceX запустила Starship 27 травня, але втратила обидва ступені. Ілон Маск повідомив про витік, що призвів до втрати тиску в баку. Наступні запуски можуть бути кожні 3-4 тижні.

SpaceX знову втратила мегаракету Starship

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX досягла космосу з запуском Starship Flight 9, а потім втратила контроль над гігантським кораблем, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

SpaceX запустила свою мегаракету Starship вдев'яте 27 травня у сміливому випробувальному польоті, який включав перше в історії значне повторне використання обладнання Starship.

Два ступеня Starship розділилися, як і планувалося, під час Flight 9, а верхній ступінь навіть досяг космосу, що стало покращенням результату порівняно з двома останніми польотами гігантського космічного корабля. Але SpaceX у результаті втратила обидва ступені, перш ніж вони змогли повністю виконати свої цілі польоту.

"Starship досяг запланованого відключення двигуна корабля, так що це велике поліпшення порівняно з минулим польотом!" - написав генеральний директор SpaceX Ілон Маск у соціальних мережах після польоту.

"Виток призвів до втрати тиску в головному баку під час фази польоту та входу в атмосферу. Багато добрих даних для аналізу", - зазначив він.

Маск сказав, що наступні три випробувальні запуски Starship можуть стартувати кожні три-чотири тижні найближчими днями.

Доповнення

SpaceX розробляє Starship, найбільшу та найпотужнішу ракету з коли-небудь створених, щоб допомогти людству освоїти Місяць і Марс, серед інших завдань.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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