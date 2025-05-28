SpaceX снова потеряла мегаракету Starship
Киев • УНН
SpaceX запустила Starship 27 мая, но потеряла обе ступени. Илон Маск сообщил об утечке, которая привела к потере давления в баке. Следующие запуски могут быть каждые 3-4 недели.
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX достигла космоса с запуском Starship Flight 9, а затем потеряла контроль над гигантским кораблем, пишет УНН со ссылкой на Space.com.
Детали
SpaceX запустила свою мегаракету Starship девятый раз 27 мая в смелом испытательном полете, который включал первое в истории значительное повторное использование оборудования Starship.
Две ступени Starship разделились, как и планировалось, во время Flight 9, а верхняя ступень даже достигла космоса, что стало улучшением результата по сравнению с двумя последними полетами гигантского космического корабля. Но SpaceX в результате потеряла обе ступени, прежде чем они смогли полностью выполнить свои цели полета.
"Starship достиг запланированного отключения двигателя корабля, так что это большое улучшение по сравнению с прошлым полетом!" - написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в социальных сетях после полета.
"Утечка привела к потере давления в главном баке во время фазы полета и входа в атмосферу. Много хороших данных для анализа", - отметил он.
Маск сказал, что следующие три испытательных запуска Starship могут стартовать каждые три-четыре недели в ближайшие дни.
Дополнение
SpaceX разрабатывает Starship, самую большую и мощную ракету из когда-либо созданных, чтобы помочь человечеству освоить Луну и Марс, среди других задач.