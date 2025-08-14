На Марс без помех: SpaceX изменит конструкцию ракеты Starship

Космическая компания Илона Маска объявила в среду, что она удалит один из ключевых посадочных элементов, используемых для направления ракеты-носителя. Передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы космической компании на X.

Детали

После нескольких неудачных попыток запуска ракеты, SpaceX представила радикально обновленную конструкцию ракеты Starship. Космическая компания Илона Маска объявила в среду, что она уберет один из основных стабилизаторов, который используется для возвращения ракеты-носителя Super Heavy на Землю.

Ракета следующего поколения будет иметь три решетки-плавника, которые прочнее и на 50% больше, чем предыдущие версии

SpaceX обещает:

на 50% большие и прочные решетчатые ребра;

вместо 4-х ребер теперь 3 - для управления транспортным средством.

Это позволяет ускорителю спускаться под большими углами атаки, – написала космическая компания в серии постов на X.

Благодаря новой добавленной точке задержки, новые элементы также будут использоваться для подъема и задержки транспортных средств.

Это стало возможным благодаря добавлению новой точки удержания и нижнему расположению усилителя для выравнивания с удерживающими кронштейнами башни - объясняет замысел компания.

Напомним

SpaceX запустила Starship 27 мая, но потеряла обе ступени. Илон Маск сообщил об утечке, приведшей к потере давления в баке. Следующие запуски могут быть каждые 3-4 недели.

Starship от SpaceX Маска взорвался на испытательной площадке