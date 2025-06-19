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Starship SpaceX Маска взорвался на испытательной площадке

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Мегаракета SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания на базе Starbase в Техасе. Это был второй тест двигателя прототипа, который привел к значительной задержке будущих испытательных полетов.

Starship SpaceX Маска взорвался на испытательной площадке

Мегаракета SpaceX Илона Маска Starship взорвалась во время статического огневого испытания на базе Starbase в Техасе, сообщает FOX 26, пишет УНН.

Детали

Большой взрыв произошел на базе Starbase в Техасе поздно вечером в среду.

Согласно сообщению в социальных сетях из полицейского участка округа Кэмерон 1, на объекте проводились статические огневые испытания.

Как пишет Daily Beast, по данным местных властей, прототип SpaceX Starship взорвался в среду во время наземных испытаний, что спровоцировало появление огромного огненного шара, который можно было увидеть на кадрах, транслировавшихся в прямом эфире.

Ship 36, который, как ожидалось, будет использоваться для будущего испытательного полета Starship, проходил плановое статическое огневое испытание двигателя, когда внезапно взорвался на испытательном полигоне Starbase в Техасе незадолго до полуночи.

Это означает, что десятый тестовый полет Starship почти наверняка будет отложен, отмечает Daily Beast.

Это было второе статическое огневое испытание прототипа. Предполагается, что испытание смоделирует условия запуска и позволит убедиться, что двигатель воспламеняется и работает должным образом.

SpaceX снова потеряла мегаракету Starship28.05.25, 08:48 • 3308 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
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