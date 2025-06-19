Starship від SpaceX Маска вибухнула на випробувальному майданчику

Мегаракета SpaceX Ілона Маска Starship вибухнула під час статичного вогневого випробування на базі Starbase у Техасі, повідомляє FOX 26, пише УНН.

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Великий вибух стався на базі Starbase у Техасі пізно ввечері у середу.

Згідно з повідомленням у соціальних мережах з поліцейської дільниці округу Кемерон 1, на об’єкті проводилися статичні вогневі випробування.

Як пише Daily Beast, за даними місцевої влади, прототип SpaceX Starship вибухнув у середу під час наземних випробувань, що спровокувало появу величезної вогняної кулі, яку можна було побачити на кадрах, що транслювалися у прямому ефірі.

Ship 36, який, як очікувалося, використовуватиметься для майбутнього випробувального польоту Starship, проходив планове статичне вогневе випробування двигуна, коли раптово вибухнув на випробувальному полігоні Starbase в Техасі незадовго до опівночі.

Це означає, що десятий тестовий політ Starship майже напевно буде відкладено, зазначає Daily Beast.

Це було друге статичне вогневе випробування прототипу. Передбачається, що випробування змоделює умови запуску та дозволить переконатися, що двигун запалюється та працює належним чином.

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