Подоляк: четыре страны готовы направить миротворцев в Украину после войны
Киев • УНН
Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Это подтвердил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув необходимость международного участия в сдерживании России.
Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, информирует УНН.
Детали
По его словам, Украина не должна самостоятельно нести бремя сдерживания России - к этому процессу должны присоединяться международные партнеры.
Возникает вопрос: кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы
Он также отметил, что война приведет к глубокому переформатированию европейского пространства: Украина будет двигаться в Европу, а ЕС будет вынужден переосмыслить свой образ жизни - он станет более аскетичным, милитарным и антироссийским.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для сохранения мира.
Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине18.12.25, 07:08 • 18726 просмотров