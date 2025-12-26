$42.150.05
25 декабря, 16:14 • 11974 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58 • 41343 просмотра
25 декабря, 09:42 • 45559 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 57337 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
25 декабря, 09:14 • 29530 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 23282 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 17709 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 61773 просмотра
24 декабря, 14:30 • 78125 просмотра
24 декабря, 14:18 • 34598 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
25 декабря, 10:58 • 41335 просмотра
24 декабря, 15:03 • 61770 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 45287 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 63418 просмотра
Подоляк: четыре страны готовы направить миротворцев в Украину после войны

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Это подтвердил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув необходимость международного участия в сдерживании России.

Подоляк: четыре страны готовы направить миротворцев в Украину после войны

Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, информирует УНН.

Детали

По его словам, Украина не должна самостоятельно нести бремя сдерживания России - к этому процессу должны присоединяться международные партнеры.

Возникает вопрос: кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы

- сказал Подоляк.

Он также отметил, что война приведет к глубокому переформатированию европейского пространства: Украина будет двигаться в Европу, а ЕС будет вынужден переосмыслить свой образ жизни - он станет более аскетичным, милитарным и антироссийским.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для сохранения мира.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Михаил Подоляк
Франция
Великобритания
Германия
Турция
Украина