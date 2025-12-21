$42.340.00
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 12815 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 16255 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 30639 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 59172 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 64776 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 41076 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36112 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36912 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 41310 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 105171 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 76721 перегляди
Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну - Рютте

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру та у разі порушення росією мирної угоди. Деталі такого розміщення наразі узгоджуються, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну - Рютте

Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bild, повідомляє УНН.

Деталі

Рютте зазначив, що деталі такого розміщення публічно не обговорюються. Але деякі країни висловили готовність надіслати війська до України.

Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються

- сказав він, пояснюючи проблематику ситуації.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що причиною продовження російсько-української війни є владімір путін, який готовий пожертвувати 1,1 мільйонами росіян. Він також зазначив, що Дональд Трамп єдиний, хто може змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Марк Рютте
НАТО
Україна