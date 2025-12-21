Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну - Рютте
Київ • УНН
Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру та у разі порушення росією мирної угоди. Деталі такого розміщення наразі узгоджуються, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bild, повідомляє УНН.
Деталі
Рютте зазначив, що деталі такого розміщення публічно не обговорюються. Але деякі країни висловили готовність надіслати війська до України.
Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що причиною продовження російсько-української війни є владімір путін, який готовий пожертвувати 1,1 мільйонами росіян. Він також зазначив, що Дональд Трамп єдиний, хто може змусити путіна сісти за стіл переговорів.