Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину - Рютте
Киев • УНН
Некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для поддержания мира и в случае нарушения россией мирного соглашения. Детали такого размещения в настоящее время согласовываются, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для сохранения мира, а также если россия нарушит потенциальное мирное соглашение. Детали и нюансы находятся на стадии согласования. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild, сообщает УНН.
Детали
Рютте отметил, что детали такого размещения публично не обсуждаются. Но некоторые страны выразили готовность направить войска в Украину.
Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что причиной продолжения российско-украинской войны является владимир путин, который готов пожертвовать 1,1 миллионами россиян. Он также отметил, что Дональд Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров.