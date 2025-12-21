$42.340.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Бильд

Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину - Рютте

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для поддержания мира и в случае нарушения россией мирного соглашения. Детали такого размещения в настоящее время согласовываются, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину - Рютте

Некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для сохранения мира, а также если россия нарушит потенциальное мирное соглашение. Детали и нюансы находятся на стадии согласования. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild, сообщает УНН.

Детали

Рютте отметил, что детали такого размещения публично не обсуждаются. Но некоторые страны выразили готовность направить войска в Украину.

Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются

- сказал он, объясняя проблематику ситуации.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что причиной продолжения российско-украинской войны является владимир путин, который готов пожертвовать 1,1 миллионами россиян. Он также отметил, что Дональд Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
НАТО
Украина