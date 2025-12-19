$42.340.00
12:39 • 1598 перегляди
Популярнi новини
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

За даними ДСНС, у пожежних частинах Одеси цілодобово працюють "Пункти незламності": світло, тепло, вода й допомога тим, хто цього потребує.

Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото

Одеса тиждень живе без світла, а подекуди й без води. У ДСНС назвали цей період "тижнем незламності" і показали, як тримається місто, передає УНН.

Тиждень незламності: з 12 грудня Одеса без світла, подекуди — без води. Важко. Але місто тримається! На допомогу одеситам приїхали рятувальники з різних областей України. У районах, де немає води, розміщені автоцистерни з питною та технічною водою 

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, у пожежних частинах міста цілодобово працюють "Пункти незламності": світло, тепло, вода й допомога тим, хто цього потребує.

В Одесі школи працюють у змішаному форматі

Як повідомив віцемер Одеси Костянтин Талалаєв, за рекомендаціями міської військової адміністрації Одеси та Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, зранку директорам закладів освіти було надіслано повідомлення з проханням самостійно визначити оптимальний формат навчання.

Змішаний формат навчання передбачає поєднання очних занять із дистанційними. Кожен директор ухвалює рішення залежно від ситуації у своєму районі.

Як організовано навчання:

▪️ синхронна модель: після завершення повітряної тривоги вчителі надсилають учням посилання для підключення до онлайн-заняття. За наявності світла та інтернету діти можуть брати участь у навчанні в реальному часі.

▪️ асинхронна модель: якщо стабільного зв’язку немає, учні отримують завдання через месенджери або Google Classroom. Виконані роботи вони обговорюють із вчителем після повернення до школи.

Крім того, у школах, гімназіях, ліцеях та закладах позашкільної освіти працюють чергові групи. Це дає можливість батькам залишити дітей у колективі під наглядом педагогів. Таким чином, кожна дитина має змогу продовжувати навчання — незалежно від обставин.

Атака рф на енергетику на Одещині призвела до надзвичайної ситуації державного рівня17.12.25, 14:00 • 3283 перегляди

Антоніна Туманова

