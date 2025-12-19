У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається

$42.340.00
49.590.04
Ексклюзив
09:00 • 1472 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 6218 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 8652 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 14037 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 18087 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17429 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 16621 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20716 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 28977 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 37859 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Популярнi новини
Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepStatePhoto19 грудня, 00:04 • 5604 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 13339 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 10872 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 4828 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД03:53 • 11683 перегляди
Публікації
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 1472 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 37859 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 28452 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 46182 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 44959 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецька область
Державний кордон України
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 44960 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 32998 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 31900 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 38514 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 43672 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міністерство оборони України розпочало тестування цифрової системи «Майно» для обліку військового майна в частинах. Це спростить роботу служб забезпечення та дозволить керувати ресурсами швидше й прозоріше.

У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається

Миноборони розпочало тестування цифрової системи "Майно", яка дозволяє вести облік військового майна у частинах у єдиному цифровому середовищі та спрощує роботу служб забезпечення. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Ведення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання. Тож поставив завдання перед міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередитися на важливих для оборони завданнях

- йдеться у повідомленні.

Система "Майно" була розроблена військовослужбовцями. Вона дозволяє вести весь облік військового майна на рівні військової частини в єдиному цифровому середовищі.

Зазначається, що це суттєво спростить роботу служб забезпечення і дасть змогу керувати ресурсами швидко та прозоро. Крім того, система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дає цілісну картину ресурсів і дозволяє ухвалювати рішення без затримок.

На першому етапі система охоплює засоби звʼязку та кібербезпеки. Далі перед відповідальними стоїть завдання масштабувати "Майно" на інші служби.

12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони збільшує фінансування закупівель через DOT-Chain Defence15.12.25, 19:29 • 3500 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Денис Шмигаль