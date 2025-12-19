У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається
Київ • УНН
Міністерство оборони України розпочало тестування цифрової системи «Майно» для обліку військового майна в частинах. Це спростить роботу служб забезпечення та дозволить керувати ресурсами швидше й прозоріше.
Миноборони розпочало тестування цифрової системи "Майно", яка дозволяє вести облік військового майна у частинах у єдиному цифровому середовищі та спрощує роботу служб забезпечення. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Ведення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання. Тож поставив завдання перед міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередитися на важливих для оборони завданнях
Система "Майно" була розроблена військовослужбовцями. Вона дозволяє вести весь облік військового майна на рівні військової частини в єдиному цифровому середовищі.
Зазначається, що це суттєво спростить роботу служб забезпечення і дасть змогу керувати ресурсами швидко та прозоро. Крім того, система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дає цілісну картину ресурсів і дозволяє ухвалювати рішення без затримок.
На першому етапі система охоплює засоби звʼязку та кібербезпеки. Далі перед відповідальними стоїть завдання масштабувати "Майно" на інші служби.
