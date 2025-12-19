В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается
Киев • УНН
Министерство обороны Украины начало тестирование цифровой системы «Имущество» для учета военного имущества в частях. Это упростит работу служб обеспечения и позволит управлять ресурсами быстрее и прозрачнее.
Минобороны начало тестирование цифровой системы "Имущество", которая позволяет вести учет военного имущества в частях в единой цифровой среде и упрощает работу служб обеспечения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Ведение учета имущества в воинских частях всегда занимало много времени и усилий. Формирование потребностей, составление отчетности, списание. Поэтому поставил задачу перед министерством цифровизировать эти процессы, чтобы военные могли сосредоточиться на важных для обороны задачах
Система "Имущество" была разработана военнослужащими. Она позволяет вести весь учет военного имущества на уровне воинской части в единой цифровой среде.
Отмечается, что это существенно упростит работу служб обеспечения и позволит управлять ресурсами быстро и прозрачно. Кроме того, система интегрирована с системой управления логистическим обеспечением, что дает целостную картину ресурсов и позволяет принимать решения без задержек.
На первом этапе система охватывает средства связи и кибербезопасности. Далее перед ответственными стоит задача масштабировать "Имущество" на другие службы.
