12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence

Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой военной техники через электронный маркетплейс DOT-Chain Defence в первом квартале 2026 года. Сейчас доступ к системе имеют 186 боевых бригад ВСУ, а также бригады корпусов "Азов" и "Хартия".