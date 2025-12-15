12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence
Киев • УНН
Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой военной техники через электронный маркетплейс DOT-Chain Defence в первом квартале 2026 года. Сейчас доступ к системе имеют 186 боевых бригад ВСУ, а также бригады корпусов "Азов" и "Хартия".
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас доступ к системе уже имеют 186 боевых бригад ВСУ, а также бригады корпусов "Азов" и "Хартия".
Через маркетплейс фронт уже получил беспилотные аппараты и средства РЭБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тысячи единиц техники. К системе подключено уже более 100 производителей. Наша цель – чтобы каждая бригада могла самостоятельно выбирать и быстро получать все необходимое для выполнения задач
Директор "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) Арсен Жумадилов отметил, что система, которая стала доступной военным в конце июля этого года, доказала свою эффективность. АОЗ совместно с Министерством обороны работает над тем, чтобы 70% всех FPV-дронов в следующем году закупались именно через DOT-Chain Defence.
Для этого АОЗ активно расширяет перечень производителей и средств на маркетплейсе. 11 декабря более 300 представителей украинских производителей дронов и РЭБ присоединились к консультации, где обсуждались изменения на 2026 год и порядок работы в системе.
Справка: Маркетплейс DOT-Chain Defence объединяет в защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок, позволяя военным делать заказы в несколько кликов.
