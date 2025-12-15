$42.190.08
12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой военной техники через электронный маркетплейс DOT-Chain Defence в первом квартале 2026 года. Сейчас доступ к системе имеют 186 боевых бригад ВСУ, а также бригады корпусов "Азов" и "Хартия".

12 млрд грн на дроны и РЭБ: Минобороны увеличивает финансирование закупок через DOT-Chain Defence

Министерство обороны Украины планирует выделить 12 миллиардов гривен для заказа дронов и другой военной техники через электронный маркетплейс DOT-Chain Defence в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Подробности

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас доступ к системе уже имеют 186 боевых бригад ВСУ, а также бригады корпусов "Азов" и "Хартия".

Через маркетплейс фронт уже получил беспилотные аппараты и средства РЭБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тысячи единиц техники. К системе подключено уже более 100 производителей. Наша цель – чтобы каждая бригада могла самостоятельно выбирать и быстро получать все необходимое для выполнения задач 

– заявил Шмыгаль.

Директор "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) Арсен Жумадилов отметил, что система, которая стала доступной военным в конце июля этого года, доказала свою эффективность. АОЗ совместно с Министерством обороны работает над тем, чтобы 70% всех FPV-дронов в следующем году закупались именно через DOT-Chain Defence.

Бронеодеяла для ВСУ: в Минобороны озвучили характеристики новой защиты11.12.25, 14:34 • 3924 просмотра

Для этого АОЗ активно расширяет перечень производителей и средств на маркетплейсе. 11 декабря более 300 представителей украинских производителей дронов и РЭБ присоединились к консультации, где обсуждались изменения на 2026 год и порядок работы в системе.

Справка: Маркетплейс DOT-Chain Defence объединяет в защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок, позволяя военным делать заказы в несколько кликов.

Amazon для войны: подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market товаров на 8,5 млрд гривен05.12.25, 14:30 • 3469 просмотров

Степан Гафтко

