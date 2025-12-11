$42.280.10
11:59
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Бронеодеяла для ВСУ: в Минобороны озвучили характеристики новой защиты

Киев

 • 14 просмотра

Бронеодеяла обеспечивают баллистическую защиту от осколков, имеют класс осколочной стойкости F5 и сохраняют свойства при экстремальных температурах.

Бронеодеяла для ВСУ: в Минобороны озвучили характеристики новой защиты
Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получат новую дополнительную защиту - бронеодеяла, которые обеспечивают баллистическую защиту от осколков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Недавно Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины впервые в истории объявил о закупке бронеодеял. Их можно адаптировать под различные тактические условия и способы выполнения задач.

Основу составляет мягкий баллистический пакет из многослойного эластичного материала, помещенный в водонепроницаемый защитный чехол.

Мягкий баллистический пакет предмета обеспечивает класс осколочной стойкости F5 по критерию подтверждения Vproof на уровне 550 м/с с 95% уровнем доверия и вероятностью погрешности 0,2.

Изделие сохраняет свои защитные свойства в условиях влажности от 40% до 70%, при температуре от -40 °С до +70 °С в течение не менее шести часов. Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию.

Бронеодеяла будут поставляться в следующей комплектации:

  • чехол;
    • мягкий баллистический пакет;
      • индивидуальная сумка для переноски;
        • паспорт;
          • запасные части для мелкого ремонта.

            Эти бронеодеяла имеют следующие характеристики:

            • Длина - в пределах от 1600 мм до 1750 мм;
              • Ширина - в пределах от 700 мм до 800 мм;
                • Площадь мягкого баллистического пакета - не менее 126,5 дм2;
                  • Вес - не более 11 кг.

                    Благодаря специальным плечевым лямкам и возможности складывания в 3–4 слоя изделие легко переносить и разворачивать в нужной конфигурации.

                    Напомним

                    Министерство обороны Украины обновило приложение Резерв+ и отныне в электронном документе (Резерв ID) автоматически будет отображаться фото владельца. При этом фото будет отображаться только у владельцев биометрических паспортов.

                    В то же время Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фотографией.

                    Евгений Устименко

                    Война в УкраинеТехнологии
                    Техника
                    Мобилизация
                    Военное положение
                    Война в Украине
                    ТЦК и СП
                    Министерство обороны Украины
                    Украина