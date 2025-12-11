Бронеодеяла для ВСУ: в Минобороны озвучили характеристики новой защиты

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получат новую дополнительную защиту - бронеодеяла, которые обеспечивают баллистическую защиту от осколков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Недавно Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины впервые в истории объявил о закупке бронеодеял. Их можно адаптировать под различные тактические условия и способы выполнения задач.

Основу составляет мягкий баллистический пакет из многослойного эластичного материала, помещенный в водонепроницаемый защитный чехол.

Мягкий баллистический пакет предмета обеспечивает класс осколочной стойкости F5 по критерию подтверждения Vproof на уровне 550 м/с с 95% уровнем доверия и вероятностью погрешности 0,2.

Изделие сохраняет свои защитные свойства в условиях влажности от 40% до 70%, при температуре от -40 °С до +70 °С в течение не менее шести часов. Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию.

Бронеодеяла будут поставляться в следующей комплектации:

чехол;

мягкий баллистический пакет;

индивидуальная сумка для переноски;

паспорт;

запасные части для мелкого ремонта.

Эти бронеодеяла имеют следующие характеристики:

Длина - в пределах от 1600 мм до 1750 мм;

Ширина - в пределах от 700 мм до 800 мм;

Площадь мягкого баллистического пакета - не менее 126,5 дм2;

Вес - не более 11 кг.

Благодаря специальным плечевым лямкам и возможности складывания в 3–4 слоя изделие легко переносить и разворачивать в нужной конфигурации.

