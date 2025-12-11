Бронеодеяла для ВСУ: в Минобороны озвучили характеристики новой защиты
Киев • УНН
Бронеодеяла обеспечивают баллистическую защиту от осколков, имеют класс осколочной стойкости F5 и сохраняют свойства при экстремальных температурах.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получат новую дополнительную защиту - бронеодеяла, которые обеспечивают баллистическую защиту от осколков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Недавно Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины впервые в истории объявил о закупке бронеодеял. Их можно адаптировать под различные тактические условия и способы выполнения задач.
Основу составляет мягкий баллистический пакет из многослойного эластичного материала, помещенный в водонепроницаемый защитный чехол.
Мягкий баллистический пакет предмета обеспечивает класс осколочной стойкости F5 по критерию подтверждения Vproof на уровне 550 м/с с 95% уровнем доверия и вероятностью погрешности 0,2.
Изделие сохраняет свои защитные свойства в условиях влажности от 40% до 70%, при температуре от -40 °С до +70 °С в течение не менее шести часов. Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию.
Бронеодеяла будут поставляться в следующей комплектации:
- чехол;
- мягкий баллистический пакет;
- индивидуальная сумка для переноски;
- паспорт;
- запасные части для мелкого ремонта.
Эти бронеодеяла имеют следующие характеристики:
- Длина - в пределах от 1600 мм до 1750 мм;
- Ширина - в пределах от 700 мм до 800 мм;
- Площадь мягкого баллистического пакета - не менее 126,5 дм2;
- Вес - не более 11 кг.
Благодаря специальным плечевым лямкам и возможности складывания в 3–4 слоя изделие легко переносить и разворачивать в нужной конфигурации.
