Ексклюзив
13:11 • 2538 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 5914 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 10013 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 10499 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 11184 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 18698 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16050 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26884 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41635 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 41057 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Ексклюзив
Міноборони вперше закуповує бронековдри для захисту військових на передовій

Київ • УНН

 • 38 перегляди

ДОТ Міноборони України вперше закуповує бронековдри для захисту військовослужбовців ЗСУ від уламків на полі бою. Ці багатофункціональні вироби у вигляді тенту розширять можливості для захисту особового складу.

Міноборони вперше закуповує бронековдри для захисту військових на передовій

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України уперше в історії оголосив про закупівлю бронековдр – багатофункціональних захисних виробів, призначених для індивідуального та колективного убезпечення військовослужбовців ЗСУ від уламків на полі бою. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

За словами ДОТ, такі ковдри мають значно розширити можливості для захисту особового складу.

Цей виріб має вигляд тенту і розроблений для забезпечення захисту від уламків артилерійських снарядів, мін, ручних гранат та інших вибухонебезпечних елементів. 

Пакунок пораненого: 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для захисників 03.11.25, 00:25 • 4012 переглядiв

За інформацією Міноборони, бронековдра, що посилює захист особового складу, може застосовуватися під час переміщення військових на відкритій місцевості, для швидкого укриття бліндажів і позицій, а також слугувати захисним елементом у неброньованому транспорті. 

Крім того, виріб може використовуватися для безпечної евакуації поранених з лінії зіткнення.

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України