Міноборони вперше закуповує бронековдри для захисту військових на передовій
Київ • УНН
ДОТ Міноборони України вперше закуповує бронековдри для захисту військовослужбовців ЗСУ від уламків на полі бою. Ці багатофункціональні вироби у вигляді тенту розширять можливості для захисту особового складу.
Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України уперше в історії оголосив про закупівлю бронековдр – багатофункціональних захисних виробів, призначених для індивідуального та колективного убезпечення військовослужбовців ЗСУ від уламків на полі бою. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.
Деталі
За словами ДОТ, такі ковдри мають значно розширити можливості для захисту особового складу.
Цей виріб має вигляд тенту і розроблений для забезпечення захисту від уламків артилерійських снарядів, мін, ручних гранат та інших вибухонебезпечних елементів.
За інформацією Міноборони, бронековдра, що посилює захист особового складу, може застосовуватися під час переміщення військових на відкритій місцевості, для швидкого укриття бліндажів і позицій, а також слугувати захисним елементом у неброньованому транспорті.
Крім того, виріб може використовуватися для безпечної евакуації поранених з лінії зіткнення.