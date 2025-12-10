Минобороны впервые закупает бронеодеяла для защиты военных на передовой

Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины впервые в истории объявил о закупке бронеодеял – многофункциональных защитных изделий, предназначенных для индивидуального и коллективного обеспечения военнослужащих ВСУ от осколков на поле боя. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

По словам ГОТ, такие одеяла должны значительно расширить возможности для защиты личного состава.

Это изделие имеет вид тента и разработано для обеспечения защиты от осколков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других взрывоопасных элементов.

По информации Минобороны, бронеодеяло, усиливающее защиту личного состава, может применяться при перемещении военных на открытой местности, для быстрого укрытия блиндажей и позиций, а также служить защитным элементом в небронированном транспорте.

Кроме того, изделие может использоваться для безопасной эвакуации раненых с линии соприкосновения.