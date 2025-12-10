Минобороны впервые закупает бронеодеяла для защиты военных на передовой

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
13:11 • 3822 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 8680 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11788 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12124 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19871 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16424 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27047 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41839 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41249 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 32122 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.3м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33517 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 20597 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19272 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 10699 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 13176 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 1194 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19870 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33524 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 69233 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 52986 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 1400 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 2690 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 2832 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5238 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19279 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Минобороны впервые закупает бронеодеяла для защиты военных на передовой

Киев • УНН

 • 956 просмотра

ДОТ Минобороны Украины впервые закупает бронеодеяла для защиты военнослужащих ВСУ от осколков на поле боя. Эти многофункциональные изделия в виде тента расширят возможности для защиты личного состава.

Минобороны впервые закупает бронеодеяла для защиты военных на передовой

Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины впервые в истории объявил о закупке бронеодеял – многофункциональных защитных изделий, предназначенных для индивидуального и коллективного обеспечения военнослужащих ВСУ от осколков на поле боя. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Подробности

По словам ГОТ, такие одеяла должны значительно расширить возможности для защиты личного состава.

Это изделие имеет вид тента и разработано для обеспечения защиты от осколков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других взрывоопасных элементов. 

Пакет раненого: 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для защитников03.11.25, 00:25 • 4012 просмотров

По информации Минобороны, бронеодеяло, усиливающее защиту личного состава, может применяться при перемещении военных на открытой местности, для быстрого укрытия блиндажей и позиций, а также служить защитным элементом в небронированном транспорте. 

Кроме того, изделие может использоваться для безопасной эвакуации раненых с линии соприкосновения.

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины