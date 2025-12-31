В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников

В городе Гельзенкирхен (Германия) из отделения банка Sparkasse было похищено около 30 млн евро наличными, золотом и драгоценностями. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по данным следствия, в отделении было взломано около 3200 сейфов, в результате чего пострадали более 2500 человек. Точную сумму назвать невозможно, поскольку банки, как правило, не знают о содержимом сейфов, в которых часто хранятся деньги, золото и драгоценности. Но специалисты уже сейчас констатируют, что произошло одно из крупнейших ограблений в истории криминальной полиции Германии.

Взлом был обнаружен, ... когда пожарные и полицейские обыскивали здание этого банка из-за срабатывания пожарной сигнализации. По данным следствия, преступники проникли через соседний паркинг и несколько помещений в комнату с ячейками, пробив дыру в ее стене. Для этого они использовали мощный специальный бур - говорится в сообщении.

Свидетели сообщили полиции о нескольких мужчинах, которых в период преступления видели на лестничной клетке парковки с большими сумками. На видеозаписях также виден черный автомобиль с ранее украденным в Ганновере номерным знаком.

Несмотря на сборы обеспокоенных клиентов перед ограбленным зданием в Гельзенкирхене, банк Sparkasse на своем сайте призвал воздержаться от посещения отделения.

Сейчас мы согласовываем со страховой компанией, как можно наиболее удобным для клиентов образом компенсировать убытки - говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что грабители могли находиться в помещении несколько дней подряд, пользуясь тем, что банк был закрыт на рождественские праздники.

