В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников
Киев • УНН
Из отделения банка Sparkasse в Гельзенкирхене похищено около 30 млн евро наличными, золотом и драгоценностями. Злоумышленники взломали 3200 сейфов, проникнув через соседний паркинг и пробив стену.
В городе Гельзенкирхен (Германия) из отделения банка Sparkasse было похищено около 30 млн евро наличными, золотом и драгоценностями. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по данным следствия, в отделении было взломано около 3200 сейфов, в результате чего пострадали более 2500 человек. Точную сумму назвать невозможно, поскольку банки, как правило, не знают о содержимом сейфов, в которых часто хранятся деньги, золото и драгоценности. Но специалисты уже сейчас констатируют, что произошло одно из крупнейших ограблений в истории криминальной полиции Германии.
Взлом был обнаружен, ... когда пожарные и полицейские обыскивали здание этого банка из-за срабатывания пожарной сигнализации. По данным следствия, преступники проникли через соседний паркинг и несколько помещений в комнату с ячейками, пробив дыру в ее стене. Для этого они использовали мощный специальный бур
Свидетели сообщили полиции о нескольких мужчинах, которых в период преступления видели на лестничной клетке парковки с большими сумками. На видеозаписях также виден черный автомобиль с ранее украденным в Ганновере номерным знаком.
Несмотря на сборы обеспокоенных клиентов перед ограбленным зданием в Гельзенкирхене, банк Sparkasse на своем сайте призвал воздержаться от посещения отделения.
Сейчас мы согласовываем со страховой компанией, как можно наиболее удобным для клиентов образом компенсировать убытки
Полиция предполагает, что грабители могли находиться в помещении несколько дней подряд, пользуясь тем, что банк был закрыт на рождественские праздники.
