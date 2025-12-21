Співробітника Єлисейського палацу звинуватили у крадіжці порцеляни та срібла на майже 40 тис. євро

У Парижі заарештували співробітника Єлисейського палацу, який відповідав за зберігання столового срібла. Його підозрюють у крадіжці срібних виробів і порцеляни з резиденції президента Франції. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

За даними слідства, минулого тижня затримали самого працівника та двох його ймовірних спільників. Вони виносили предмети з Єлисейського палацу й намагалися продати їх через онлайн-аукціони, зокрема на платформі Vinted.

Про зникнення речей правоохоронцям повідомив старший стюард палацу. Частина викраденого має статус національної культурної спадщини. Загальну вартість предметів оцінюють приблизно у 40 тисяч євро.

Переважна більшість речей — порцеляна із Севрської мануфактури, легендарної фабрики, яка належить французькій державі з XVIII століття. Розслідування розпочалося після того, як працівники мануфактури впізнали ці предмети на сайтах онлайн-продажу.

Цей випадок став черговим у серії резонансних крадіжок із Лувру та інших французьких музеїв, що викликали занепокоєння щодо рівня безпеки у культурних установах країни.

Обов’язки стюарда полягали у зберіганні та обліку столового начиння, яке використовують президенти, іноземні монархи та високі гості. За словами прокурорів, інвентарні записи, які він вів, свідчать про підготовку до нових крадіжок.

Слідчі з’ясували, що в акаунті затриманого на Vinted були виставлені предмети, які не можуть перебувати у вільному продажі, зокрема тарілка з маркуванням Повітряних сил Франції та попільнички Севрської мануфактури.

Під час обшуків у нього вдома, в автомобілі та на роботі вилучили близько 100 предметів — серед них севрська порцеляна, статуетка Рене Лаліка, келихи Baccarat і мідний кухонний посуд.

18 грудня підозрювані постали перед судом, а розгляд справи призначено на 26 лютого. Суд заборонив їм спілкуватися між собою, відвідувати аукціони та займатися професійною діяльністю.

Усі вилучені речі повернули до Єлисейського палацу. На відміну від цього випадку, у Луврі після жовтневого пограбування досі не знайшли коронні коштовності вартістю близько 88 мільйонів євро. У тій справі вже затримано чотирьох осіб.

Нагадаємо

Поліція Парижа затримала 39-річного чоловіка, якого вважають четвертим членом банди, що 19 жовтня пограбувала Лувр. Він має шість судимостей і йому загрожує до 15 років ув'язнення за пограбування та 10 років за злочинну змову.

