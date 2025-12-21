$42.340.00
Сотрудника Елисейского дворца обвинили в краже фарфора и серебра на почти 40 тыс. евро

Киев • УНН

 • 512 просмотра

В Париже арестовали сотрудника Елисейского дворца, ответственного за хранение столового серебра, по подозрению в краже серебряных изделий и фарфора на сумму около 40 тысяч евро. Похищенные предметы, часть которых имеет статус национального культурного наследия, пытались продать через онлайн-аукционы.

Сотрудника Елисейского дворца обвинили в краже фарфора и серебра на почти 40 тыс. евро

В Париже арестовали сотрудника Елисейского дворца, отвечавшего за хранение столового серебра. Его подозревают в краже серебряных изделий и фарфора из резиденции президента Франции. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, на прошлой неделе задержали самого работника и двух его предполагаемых сообщников. Они выносили предметы из Елисейского дворца и пытались продать их через онлайн-аукционы, в частности на платформе Vinted.

Об исчезновении вещей правоохранителям сообщил старший стюард дворца. Часть похищенного имеет статус национального культурного наследия. Общая стоимость предметов оценивается примерно в 40 тысяч евро.

Подавляющее большинство вещей — фарфор из Севрской мануфактуры, легендарной фабрики, принадлежащей французскому государству с XVIII века. Расследование началось после того, как работники мануфактуры опознали эти предметы на сайтах онлайн-продаж.

Этот случай стал очередным в серии резонансных краж из Лувра и других французских музеев, что вызвало обеспокоенность по поводу уровня безопасности в культурных учреждениях страны.

Лувр повысит цены на билеты для большинства туристов из стран, не входящих в ЕС, на 45%28.11.25, 14:14 • 3538 просмотров

Обязанности стюарда заключались в хранении и учете столовой утвари, которую используют президенты, иностранные монархи и высокие гости. По словам прокуроров, инвентарные записи, которые он вел, свидетельствуют о подготовке к новым кражам.

Следователи выяснили, что в аккаунте задержанного на Vinted были выставлены предметы, которые не могут находиться в свободной продаже, в частности тарелка с маркировкой Воздушных сил Франции и пепельницы Севрской мануфактуры.

Во время обысков у него дома, в автомобиле и на работе изъяли около 100 предметов — среди них севрский фарфор, статуэтка Рене Лалика, бокалы Baccarat и медная кухонная посуда.

18 декабря подозреваемые предстали перед судом, а рассмотрение дела назначено на 26 февраля. Суд запретил им общаться между собой, посещать аукционы и заниматься профессиональной деятельностью.

Все изъятые вещи вернули в Елисейский дворец. В отличие от этого случая, в Лувре после октябрьского ограбления до сих пор не нашли коронные драгоценности стоимостью около 88 миллионов евро. По тому делу уже задержаны четыре человека.

Напомним

Полиция Парижа задержала 39-летнего мужчину, которого считают четвертым членом банды, ограбившей Лувр 19 октября. Он имеет шесть судимостей и ему грозит до 15 лет тюрьмы за ограбление и 10 лет за преступный сговор.

Лувр частично открылся, несмотря на забастовку сотрудников17.12.25, 14:45 • 3171 просмотр

Ольга Розгон

