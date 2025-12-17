Лувр частично открылся, несмотря на забастовку сотрудников

Французский музей Лувр в Париже частично открылся в среду, несмотря на то, что его сотрудники единогласно проголосовали за продолжение забастовки, которую они начали в понедельник, из-за заработной платы и условий труда, пишет УНН со ссылкой на заявление музея.

Уважаемые посетители, музей Лувр открылся сегодня утром немного позже. Из-за забастовки некоторые залы в музее Лувр будут исключительно закрыты в эту среду, 17 декабря. Приносим извинения за любые неудобства - сообщили в музее в заявлении в среду.

Детали

Как отмечает Reuters, частичное открытие означает, что посетители смогут увидеть шедевры музея, включая "Мону Лизу" и скульптуру "Крылатая Ника Самофракийская".

Забастовка происходит после громкого ограбления в октябре, когда из музея украли драгоценности, а также недавних проблем с инфраструктурой, включая утечку воды, которая повредила древние книги, что выявило явные пробелы в безопасности и показало ухудшение состояния музея.

Лувр не открылся из-за забастовки персонала спустя два месяца после громкого ограбления

В 2023 году музей посетили почти 9 миллионов человек, или примерно 30 000 посетителей в день.

Профсоюзы заявили, что персонал Лувра перегружен работой и плохо управляется, и они призывают к большему найму, повышению заработной платы и перенаправлению расходов.

Директор Лувра Лоранс де Кар, который столкнулся с жесткой критикой после того, как в октябре грабители похитили драгоценности короны стоимостью 88 миллионов евро (103,14 миллиона долларов), должен ответить на вопросы французского Сената в среду днем.

