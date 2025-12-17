Лувр частково відкрився, попри страйк співробітників

$42.180.06
12:13 • 1058 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 7948 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 9360 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 10446 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 13259 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17448 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16179 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26811 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45448 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37483 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 18304 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 22142 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 11549 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 19856 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 5556 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 7948 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 20058 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 38014 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 52267 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 53872 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 1148 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 11691 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 52844 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70105 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69552 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

Лувр частково відкрився, попри страйк співробітників

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Французький музей Лувр частково відкрився в середу, попри триваючий страйк співробітників через заробітну плату та умови праці. Відвідувачі зможуть побачити ключові шедеври, такі як "Мона Ліза", на тлі недавніх інцидентів з пограбуванням та інфраструктурних проблем.

Лувр частково відкрився, попри страйк співробітників

Французький музей Лувр у Парижі частково відкрився в середу, попри те, що його співробітники одноголосно проголосували за продовження страйку, який вони розпочали в понеділок, через заробітну плату та умови праці, пише УНН з посиланням на заяву музею.

Шановні відвідувачі, музей Лувр відкрився сьогодні вранці трохи пізніше. Через страйк деякі зали в музеї Лувр будуть виключно зачинені цієї середи, 17 грудня. Перепрошуємо за будь-які незручності

- повідомили у музеї у заяві в середу.

Деталі

Як зазначає Reuters, часткове відкриття означає, що відвідувачі зможуть побачити шедеври музею, включаючи "Мону Ліза" та скульптуру "Крилата Ніка Самофракійська".

Страйк відбувається після гучного пограбування у жовтні, коли з музею вкрали коштовності, а також нещодавніх проблем з інфраструктурою, включаючи витік води, який пошкодив стародавні книги, що виявило явні прогалини в безпеці та показало погіршення стану музею.

Лувр не відкрився через страйк персоналу через два місяці після гучного пограбування15.12.25, 12:47 • 2834 перегляди

У 2023 році музей відвідали майже 9 мільйонів людей, або приблизно 30 000 відвідувачів на день.

Профспілки заявили, що персонал Лувру перевантажений роботою та погано керований, і вони закликають до більшого найму, підвищення заробітної плати та перенаправлення витрат.

Директор Лувру Лоранс де Кар, який зіткнувся з жорсткою критикою після того, як у жовтні грабіжники викрали коштовності корони вартістю 88 мільйонів євро (103,14 мільйона доларів), має відповісти на запитання французького Сенату в середу вдень.

У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру25.11.25, 17:57 • 2753 перегляди

Юлія Шрамко

КультураНовини Світу