Лувр частково відкрився, попри страйк співробітників

Французький музей Лувр у Парижі частково відкрився в середу, попри те, що його співробітники одноголосно проголосували за продовження страйку, який вони розпочали в понеділок, через заробітну плату та умови праці, пише УНН з посиланням на заяву музею.

Шановні відвідувачі, музей Лувр відкрився сьогодні вранці трохи пізніше. Через страйк деякі зали в музеї Лувр будуть виключно зачинені цієї середи, 17 грудня. Перепрошуємо за будь-які незручності - повідомили у музеї у заяві в середу.

Деталі

Як зазначає Reuters, часткове відкриття означає, що відвідувачі зможуть побачити шедеври музею, включаючи "Мону Ліза" та скульптуру "Крилата Ніка Самофракійська".

Страйк відбувається після гучного пограбування у жовтні, коли з музею вкрали коштовності, а також нещодавніх проблем з інфраструктурою, включаючи витік води, який пошкодив стародавні книги, що виявило явні прогалини в безпеці та показало погіршення стану музею.

Лувр не відкрився через страйк персоналу через два місяці після гучного пограбування

У 2023 році музей відвідали майже 9 мільйонів людей, або приблизно 30 000 відвідувачів на день.

Профспілки заявили, що персонал Лувру перевантажений роботою та погано керований, і вони закликають до більшого найму, підвищення заробітної плати та перенаправлення витрат.

Директор Лувру Лоранс де Кар, який зіткнувся з жорсткою критикою після того, як у жовтні грабіжники викрали коштовності корони вартістю 88 мільйонів євро (103,14 мільйона доларів), має відповісти на запитання французького Сенату в середу вдень.

У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру