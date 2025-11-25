$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 4016 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 8026 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 8000 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8440 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10891 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11608 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21419 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13111 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11343 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру

Київ • УНН

Французькі правоохоронці заарештували ще чотирьох осіб у зв'язку з пограбуванням коронних коштовностей на суму 88 млн євро з Лувру. Затримані – двоє чоловіків віком 38 та 39 років і дві жінки віком 31 та 40 років з регіону Парижа.

Французькі правоохоронці заарештували ще четверо людей у зв’язку з минулого місяця вражаючим пограбуванням коронних коштовностей на суму приблизно 88 млн євро (77 млн фунтів) з Лувру, повідомила прокуратура Парижа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Це двоє чоловіків віком 38 та 39 років і дві жінки віком 31 та 40 років, всі з регіону Парижа", — сказала Лор Бекко. Французькі ЗМІ повідомляли, що серед заарештованих був останній член банди з чотирьох людей, які здійснили злом музею.

Газета Le Parisien, посилаючись на джерела в поліції, повідомила, що підозрюваного затримали у вівторок вранці, і наразі він перебуває у поліцейському управлінні. Йому пред’явлено звинувачення в організованій крадіжці та злочинній змові.

Як зазначає видання, злодії нібито припаркували викрадену вантажівку біля музею та скористалися висувною драбиною й вантажним ліфтом, щоб дістатися до вікна на першому поверсі Галереї Аполлона під час крадіжки 19 жовтня — одного з найзухваліших пограбувань у сучасній історії Франції.

Двоє нападників розбили незахищене вікно та дві скляні вітрини в галереї, після чого спустилися ліфтом. Ще двоє членів банди чекали на них на мотоциклах, на яких усі втекли з місця злочину під час зухвалого пограбування вдень, що тривало менше ніж сім хвилин від початку до кінця.

Лувр перевіз деякі коштовності після зухвалого пограбування25.10.25, 11:00 • 3780 переглядiв

Банда втекла з восьмома ювелірними виробами, включно з смарагдовим та діамантовим намистом, яке Наполеон Бонапарт подарував своїй другій дружині Марії Луїзі, та тіарою з 212 перлами і майже 2000 діамантами, що раніше належала дружині Наполеона III.

Жодні коштовності поки що не були знайдені. ДНК-аналіз, залишених на місці злочину (включно з рукавичками, жилетом і дисковими ножами), призвів до затримання через тиждень пари підозрюваних у проникненні до музею, яких ідентифікували як Аєд Г. та Абдулайє Н.

Третього чоловіка, Слімане К., підозрюваного у водінні одного з двох скутерів, використаних під час крадіжки, затримали кілька днів потому. Один із чоловіків, заарештованих у вівторок, вважається другим водієм і четвертим членом команди.

П’ятого підозрюваного, якого звинувачують у допомозі банді, також уже притягнуто до відповідальності. Державний аудитор Франції цього місяця назвав крадіжку "гучним сигналом тривоги" через "повністю недостатню швидкість" оновлення систем безпеки у найбільш відвідуваному музеї світу.

Керівництво Лувру прийняло "більшість" зауважень аудитора. Адміністративне розслідування крадіжки виявило "хронічне, структурне недооцінювання ризику вторгнення та крадіжки" та "недостатню безпеку".

Не лише Лувр: у Франції пограбували ще один музей, зникло майже 2000 унікальних монет XVIII століття22.10.25, 12:36 • 4367 переглядiв

Ольга Розгон

