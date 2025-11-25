У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру

Французькі правоохоронці заарештували ще четверо людей у зв’язку з минулого місяця вражаючим пограбуванням коронних коштовностей на суму приблизно 88 млн євро (77 млн фунтів) з Лувру, повідомила прокуратура Парижа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Це двоє чоловіків віком 38 та 39 років і дві жінки віком 31 та 40 років, всі з регіону Парижа", — сказала Лор Бекко. Французькі ЗМІ повідомляли, що серед заарештованих був останній член банди з чотирьох людей, які здійснили злом музею.

Газета Le Parisien, посилаючись на джерела в поліції, повідомила, що підозрюваного затримали у вівторок вранці, і наразі він перебуває у поліцейському управлінні. Йому пред’явлено звинувачення в організованій крадіжці та злочинній змові.

Як зазначає видання, злодії нібито припаркували викрадену вантажівку біля музею та скористалися висувною драбиною й вантажним ліфтом, щоб дістатися до вікна на першому поверсі Галереї Аполлона під час крадіжки 19 жовтня — одного з найзухваліших пограбувань у сучасній історії Франції.

Двоє нападників розбили незахищене вікно та дві скляні вітрини в галереї, після чого спустилися ліфтом. Ще двоє членів банди чекали на них на мотоциклах, на яких усі втекли з місця злочину під час зухвалого пограбування вдень, що тривало менше ніж сім хвилин від початку до кінця.

Лувр перевіз деякі коштовності після зухвалого пограбування

Банда втекла з восьмома ювелірними виробами, включно з смарагдовим та діамантовим намистом, яке Наполеон Бонапарт подарував своїй другій дружині Марії Луїзі, та тіарою з 212 перлами і майже 2000 діамантами, що раніше належала дружині Наполеона III.

Жодні коштовності поки що не були знайдені. ДНК-аналіз, залишених на місці злочину (включно з рукавичками, жилетом і дисковими ножами), призвів до затримання через тиждень пари підозрюваних у проникненні до музею, яких ідентифікували як Аєд Г. та Абдулайє Н.

Третього чоловіка, Слімане К., підозрюваного у водінні одного з двох скутерів, використаних під час крадіжки, затримали кілька днів потому. Один із чоловіків, заарештованих у вівторок, вважається другим водієм і четвертим членом команди.

П’ятого підозрюваного, якого звинувачують у допомозі банді, також уже притягнуто до відповідальності. Державний аудитор Франції цього місяця назвав крадіжку "гучним сигналом тривоги" через "повністю недостатню швидкість" оновлення систем безпеки у найбільш відвідуваному музеї світу.

Керівництво Лувру прийняло "більшість" зауважень аудитора. Адміністративне розслідування крадіжки виявило "хронічне, структурне недооцінювання ризику вторгнення та крадіжки" та "недостатню безпеку".

