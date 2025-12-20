Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів

Польща заявила про готовність надати Україні підтримку в підготовці майбутніх президентських чи парламентських виборів, зокрема у правових питаннях і логістиці. Про це заявив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, передає УНН з посиланням на його прес-конференцію.

Хочу сказати, що ми разом з віцемаршалком Монікою Вєліховською запропонували, щоб у момент організації виборів, коли Україна вирішить проводити, чи то президентські, чи парламентські - ми запропонували можливість допомоги з нашого боку - сказав Чажастий.

Він уточнив, що йдеться не про звичайне спостереження за виборами, моніторинг чи перевірки, а саме про "правову та логістичну допомогу".

За словами Чажастого, у Польщі нині проживають близько 2 мільйонів громадян України, ще приблизно 8 мільйонів - в інших європейських державах, тож забезпечити голосування для такої кількості людей вкрай непросто. Саме тому планують створити спеціальну робочу групу, яка сформує команду та визначить обсяг можливої підтримки з боку Польщі.

Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки

Маршалок Сейму також повідомив, що запросив Володимира Зеленського виступити в польському Сеймі, і президент України прийняв це запрошення - дату виступу узгодять пізніше. У відповідь Зеленський запросив Чажастого виступити у Верховній Раді України в лютому, до річниці повномасштабного вторгнення росії. Сторони також обговорили питання діяльності Парламентської асамблеї Польща–Україна.

Коментуючи слова президента Польщі Кароля Навроцького про нібито відчуття у поляків, що масштабна допомога Польщі не була належно оцінена, Чажастий зауважив, що багато залежить від того, у який спосіб і в якому контексті такі речі подаються.

Можна говорити з великою емпатією, симпатично: мусимо налагодити контакти, виникають проблеми, ми тут, щоб їх спільно розв'язувати. Так кажу я. А можна казати: ви мусите нам подякувати - додав Чажастий.

Маршалок Сейму закликав робити добро, не очікуючи подяки: "люди для того й є, щоб у таких ситуаціях прийняти мільйон дітей, подати руку". Чажастий запропонував уявити ситуацію, за якої польські діти мусили б бути під опікою, наприклад, Німеччини, та закликав "бачити далекий горизонт, а не щоденні суперечки".

Нагадаємо

19 грудня Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорили питання безпеки, економіки та історичні питання.

Також український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти, зокрема спільне виробництво дронів.

Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину"