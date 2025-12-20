$42.340.00
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів

Київ • УНН

 

Польща висловила готовність надати Україні правову та логістичну підтримку в підготовці майбутніх президентських або парламентських виборів. Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий зазначив, що буде створена робоча група для визначення обсягу допомоги, враховуючи велику кількість українців за кордоном.

Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів

Польща заявила про готовність надати Україні підтримку в підготовці майбутніх президентських чи парламентських виборів, зокрема у правових питаннях і логістиці. Про це заявив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, передає УНН з посиланням на його прес-конференцію.  

Хочу сказати, що ми разом з віцемаршалком Монікою Вєліховською запропонували, щоб у момент організації виборів, коли Україна вирішить проводити, чи то президентські, чи парламентські - ми запропонували можливість допомоги з нашого боку

- сказав Чажастий.

Він уточнив, що йдеться не про звичайне спостереження за виборами, моніторинг чи перевірки, а саме про "правову та логістичну допомогу".

За словами Чажастого, у Польщі нині проживають близько 2 мільйонів громадян України, ще приблизно 8 мільйонів - в інших європейських державах, тож забезпечити голосування для такої кількості людей вкрай непросто. Саме тому планують створити спеціальну робочу групу, яка сформує команду та визначить обсяг можливої підтримки з боку Польщі.

Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки

Маршалок Сейму також повідомив, що запросив Володимира Зеленського виступити в польському Сеймі, і президент України прийняв це запрошення - дату виступу узгодять пізніше. У відповідь Зеленський запросив Чажастого виступити у Верховній Раді України в лютому, до річниці повномасштабного вторгнення росії. Сторони також обговорили питання діяльності Парламентської асамблеї Польща–Україна.

Коментуючи слова президента Польщі Кароля Навроцького про нібито відчуття у поляків, що масштабна допомога Польщі не була належно оцінена, Чажастий зауважив, що багато залежить від того, у який спосіб і в якому контексті такі речі подаються.

Можна говорити з великою емпатією, симпатично: мусимо налагодити контакти, виникають проблеми, ми тут, щоб їх спільно розв'язувати. Так кажу я. А можна казати: ви мусите нам подякувати

- додав Чажастий.

Маршалок Сейму закликав робити добро, не очікуючи подяки: "люди для того й є, щоб у таких ситуаціях прийняти мільйон дітей, подати руку". Чажастий запропонував уявити ситуацію, за якої польські діти мусили б бути під опікою, наприклад, Німеччини, та закликав "бачити далекий горизонт, а не щоденні суперечки".

Нагадаємо

19 грудня Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорили питання безпеки, економіки та історичні питання.  

Також український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти, зокрема спільне виробництво дронів. 

Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину"

Віта Зеленецька

