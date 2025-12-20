Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов

Польша заявила о готовности оказать Украине поддержку в подготовке будущих президентских или парламентских выборов, в частности в правовых вопросах и логистике. Об этом заявил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, передает УНН со ссылкой на его пресс-конференцию.

Хочу сказать, что мы вместе с вице-маршалком Моникой Велиховской предложили, чтобы в момент организации выборов, когда Украина решит проводить, будь то президентские, или парламентские - мы предложили возможность помощи с нашей стороны - сказал Чажастый.

Он уточнил, что речь идет не об обычном наблюдении за выборами, мониторинге или проверках, а именно о "правовой и логистической помощи".

По словам Чажастого, в Польше сейчас проживают около 2 миллионов граждан Украины, еще примерно 8 миллионов - в других европейских государствах, поэтому обеспечить голосование для такого количества людей крайне непросто. Именно поэтому планируется создать специальную рабочую группу, которая сформирует команду и определит объем возможной поддержки со стороны Польши.

Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности

Маршалок Сейма также сообщил, что пригласил Владимира Зеленского выступить в польском Сейме, и президент Украины принял это приглашение - дату выступления согласуют позже. В ответ Зеленский пригласил Чажастого выступить в Верховной Раде Украины в феврале, к годовщине полномасштабного вторжения России. Стороны также обсудили вопросы деятельности Парламентской ассамблеи Польша–Украина.

Комментируя слова президента Польши Кароля Навроцкого о якобы ощущении у поляков, что масштабная помощь Польши не была должным образом оценена, Чажастый заметил, что многое зависит от того, каким образом и в каком контексте такие вещи подаются.

Можно говорить с большой эмпатией, симпатично: должны наладить контакты, возникают проблемы, мы здесь, чтобы их совместно решать. Так говорю я. А можно говорить: вы должны нас поблагодарить - добавил Чажастый.

Маршалок Сейма призвал делать добро, не ожидая благодарности: "люди для того и есть, чтобы в таких ситуациях принять миллион детей, подать руку". Чажастый предложил представить ситуацию, при которой польские дети должны были бы быть под опекой, например, Германии, и призвал "видеть далекий горизонт, а не ежедневные споры".

Напомним

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.

Также украинский лидер встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты, в частности совместное производство дронов.

Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"