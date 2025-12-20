Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов

$42.340.00
49.590.04
ukenru
00:12 • 9844 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 19795 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 14107 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 21308 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 32161 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 26654 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 49984 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 36223 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19401 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19640 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.4м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Запорожском направлении возведено 255 км невзрывных заграждений и 340 км противотанковых рвов19 декабря, 19:00 • 4704 просмотра
Замороженные средства РФ все равно будут использованы – Манфред Вебер о будущем российских активов19 декабря, 19:25 • 3528 просмотра
"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский19 декабря, 22:32 • 5930 просмотра
Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"00:53 • 4946 просмотра
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных СШАPhoto01:09 • 14080 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 49988 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 34103 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 43113 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 38312 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 63898 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Дональд Туск
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 15612 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 63948 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 45616 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 43506 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 49606 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Economist
The Washington Post

Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Польша выразила готовность оказать Украине правовую и логистическую поддержку в подготовке предстоящих президентских или парламентских выборов. Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый отметил, что будет создана рабочая группа для определения объема помощи, учитывая большое количество украинцев за границей.

Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов

Польша заявила о готовности оказать Украине поддержку в подготовке будущих президентских или парламентских выборов, в частности в правовых вопросах и логистике. Об этом заявил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, передает УНН со ссылкой на его пресс-конференцию.  

Хочу сказать, что мы вместе с вице-маршалком Моникой Велиховской предложили, чтобы в момент организации выборов, когда Украина решит проводить, будь то президентские, или парламентские - мы предложили возможность помощи с нашей стороны

- сказал Чажастый.

Он уточнил, что речь идет не об обычном наблюдении за выборами, мониторинге или проверках, а именно о "правовой и логистической помощи".

По словам Чажастого, в Польше сейчас проживают около 2 миллионов граждан Украины, еще примерно 8 миллионов - в других европейских государствах, поэтому обеспечить голосование для такого количества людей крайне непросто. Именно поэтому планируется создать специальную рабочую группу, которая сформирует команду и определит объем возможной поддержки со стороны Польши.

Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности19.12.25, 13:10 • 14390 просмотров

Маршалок Сейма также сообщил, что пригласил Владимира Зеленского выступить в польском Сейме, и президент Украины принял это приглашение - дату выступления согласуют позже. В ответ Зеленский пригласил Чажастого выступить в Верховной Раде Украины в феврале, к годовщине полномасштабного вторжения России. Стороны также обсудили вопросы деятельности Парламентской ассамблеи Польша–Украина.

Комментируя слова президента Польши Кароля Навроцкого о якобы ощущении у поляков, что масштабная помощь Польши не была должным образом оценена, Чажастый заметил, что многое зависит от того, каким образом и в каком контексте такие вещи подаются.

Можно говорить с большой эмпатией, симпатично: должны наладить контакты, возникают проблемы, мы здесь, чтобы их совместно решать. Так говорю я. А можно говорить: вы должны нас поблагодарить

- добавил Чажастый.

Маршалок Сейма призвал делать добро, не ожидая благодарности: "люди для того и есть, чтобы в таких ситуациях принять миллион детей, подать руку". Чажастый предложил представить ситуацию, при которой польские дети должны были бы быть под опекой, например, Германии, и призвал "видеть далекий горизонт, а не ежедневные споры".

Напомним

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.  

Также украинский лидер встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты, в частности совместное производство дронов. 

Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"20.12.25, 01:53 • 5022 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Верховная Рада
Варшава
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша