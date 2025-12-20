Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"
Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве подарил Владимиру Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления" в украинском переводе. Этот жест должен был подчеркнуть важность эксгумации жертв Волынской трагедии для Польши и партнерских отношений между странами.
Во время встречи в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге двухтомник польских историков под названием "Документы Волынского преступления". Об этом информирует Институт национальной памяти (IPN) Польши и TVN24.
Отмечается, что в официальной встрече президентов в Варшаве также принимал участие заместитель председателя Института национальной памяти Польши Кароль Полейовский, который присоединился к переговорам между польской и украинской делегациями. В мероприятии также принял участие Александр Алферов, руководитель Украинского института национальной памяти.
В повестке дня переговоров между лидерами Польши и Украины, помимо вопросов безопасности и экономики, были также исторические вопросы
Книги "Документы Волынского преступления", изданные Институтом национальной памяти Польши, передали Зеленскому в украинском переводе. Двухтомник вышел в 2023 году, когда Навроцкий еще возглавлял IPN. В книге изложены свидетельства, которые, по данным института, в большинстве случаев были подтверждены очевидцами событий или там есть примечание об источнике информации.
В польском Институте нацпамяти подчеркнули, что "этот символический жест должен был подчеркнуть важность и значение вопроса эксгумации жертв Волынского преступления для Польши и добрых партнерских отношений между Польшей и Украиной".
Кароль Навроцкий на пресс-конференции также сообщил: Украина должна рассмотреть 26 заявлений о поиске и эксгумации поляков на украинских землях. Эти заявления IPN подал в 2025 году.
19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.
