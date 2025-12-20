Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"

$42.340.00
49.590.04
ukenru
00:12 • 1354 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 6820 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 6104 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 15854 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 28184 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 25038 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 44997 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 34137 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18783 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19244 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина: 20 декабря большинство регионов столкнутся с отключениями света19 декабря, 16:00 • 3442 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины19 декабря, 16:27 • 12181 просмотра
Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров19 декабря, 16:44 • 4058 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 11780 просмотра
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине19 декабря, 17:27 • 9420 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45001 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 30975 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 40103 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 35505 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 61225 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 11808 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 62521 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 44276 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 42256 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 48431 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Железный купол
Дипломатка

Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве подарил Владимиру Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления" в украинском переводе. Этот жест должен был подчеркнуть важность эксгумации жертв Волынской трагедии для Польши и партнерских отношений между странами.

Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"

Во время встречи в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге двухтомник польских историков под названием "Документы Волынского преступления". Об этом информирует Институт национальной памяти (IPN) Польши и TVN24.

Подробности

Отмечается, что в официальной встрече президентов в Варшаве также принимал участие заместитель председателя Института национальной памяти Польши Кароль Полейовский, который присоединился к переговорам между польской и украинской делегациями. В мероприятии также принял участие Александр Алферов, руководитель Украинского института национальной памяти.

В повестке дня переговоров между лидерами Польши и Украины, помимо вопросов безопасности и экономики, были также исторические вопросы

- говорится в пресс-релизе института.

Книги "Документы Волынского преступления", изданные Институтом национальной памяти Польши, передали Зеленскому в украинском переводе. Двухтомник вышел в 2023 году, когда Навроцкий еще возглавлял IPN. В книге изложены свидетельства, которые, по данным института, в большинстве случаев были подтверждены очевидцами событий или там есть примечание об источнике информации.

Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт16.12.25, 19:11 • 9391 просмотр

В польском Институте нацпамяти подчеркнули, что "этот символический жест должен был подчеркнуть важность и значение вопроса эксгумации жертв Волынского преступления для Польши и добрых партнерских отношений между Польшей и Украиной".

Кароль Навроцкий на пресс-конференции также сообщил: Украина должна рассмотреть 26 заявлений о поиске и эксгумации поляков на украинских землях. Эти заявления IPN подал в 2025 году.

Напомним

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.

Польша и Украина, решая исторические вопросы, лишают россию возможности разделить нас - Навроцкий19.12.25, 14:50 • 2788 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаКультура
Кароль Навроцкий
TVN24
Варшава
Владимир Зеленский
Украина
Польша