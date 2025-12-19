Зеленський зустрівся з Туском: обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час візиту українського лідера до Польщі. Сторони обговорили дипломатичні контакти, економічній співпраці та оборонні проєкти у межах програми SAFE, зокрема спільному виробництву дронів і перехоплювачів. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Обговорили дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру та участь Європи в цьому процесі, а також рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Окрему увагу приділили економічній співпраці, спільним інфраструктурним проєктам, а також зміцненню української бойової авіації та оборонним проєктам у межах програми SAFE, зокрема спільному виробництву дронів і перехоплювачів
Він подякував Польщі за постійне посилення України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.
Ми відчуваємо та цінуємо це
Водночас Туск заявив, що боротьба України за свою незалежність є спільною боротьбою для всієї Європи.
"Саме агресор має сплатити повністю за всі збитки та втрати, і саме тому ми, як ви знаєте, також остаточно заморожуємо російські активи. І я абсолютно впевнений, що тепер ваша позиція стосовно росії набагато краща", - наголосив Туск.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша офіційна зустріч з моменту вступу Навроцького на посаду.