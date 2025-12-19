$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 8366 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 15238 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 15165 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 26984 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 22289 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 15487 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 16889 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13218 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 24343 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11285 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Зеленський зустрівся з Туском: обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти, зокрема спільне виробництво дронів. Зустріч відбулася під час візиту українського лідера до Польщі.

Зеленський зустрівся з Туском: обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час візиту українського лідера до Польщі. Сторони обговорили дипломатичні контакти, економічній співпраці та оборонні проєкти у межах програми SAFE, зокрема спільному виробництву дронів і перехоплювачів. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Обговорили дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру та участь Європи в цьому процесі, а також рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Окрему увагу приділили економічній співпраці, спільним інфраструктурним проєктам, а також зміцненню української бойової авіації та оборонним проєктам у межах програми SAFE, зокрема спільному виробництву дронів і перехоплювачів

- написав Зеленський.

Він подякував Польщі за постійне посилення України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Ми відчуваємо та цінуємо це

- додав Зеленський.

Водночас Туск заявив, що боротьба України за свою незалежність є спільною боротьбою для всієї Європи.

"Саме агресор має сплатити повністю за всі збитки та втрати, і саме тому ми, як ви знаєте, також остаточно заморожуємо російські активи. І я абсолютно впевнений, що тепер ваша позиція стосовно росії набагато краща", - наголосив Туск.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша офіційна зустріч з моменту вступу Навроцького на посаду.

Павло Башинський

