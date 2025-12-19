Зеленский встретился с Туском: обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время визита украинского лидера в Польшу. Стороны обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты в рамках программы SAFE, в частности совместное производство дронов и перехватчиков. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Подробности
Встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Обсудили дипломатические контакты с американской стороной для достижения достойного мира и участие Европы в этом процессе, а также решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Отдельное внимание уделили экономическому сотрудничеству, совместным инфраструктурным проектам, а также укреплению украинской боевой авиации и оборонным проектам в рамках программы SAFE, в частности совместному производству дронов и перехватчиков
Он поблагодарил Польшу за постоянное усиление Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.
Мы чувствуем и ценим это
В то же время Туск заявил, что борьба Украины за свою независимость является общей борьбой для всей Европы.
"Именно агрессор должен полностью оплатить все убытки и потери, и именно поэтому мы, как вы знаете, также окончательно замораживаем российские активы. И я абсолютно уверен, что теперь ваша позиция по отношению к России намного лучше", - подчеркнул Туск.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Это первая официальная встреча с момента вступления Навроцкого в должность.