Зеленский встретился с Туском: обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время визита украинского лидера в Польшу. Стороны обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты в рамках программы SAFE, в частности совместное производство дронов и перехватчиков. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Обсудили дипломатические контакты с американской стороной для достижения достойного мира и участие Европы в этом процессе, а также решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Отдельное внимание уделили экономическому сотрудничеству, совместным инфраструктурным проектам, а также укреплению украинской боевой авиации и оборонным проектам в рамках программы SAFE, в частности совместному производству дронов и перехватчиков