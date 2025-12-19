Зеленский встретился с Туском: обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 8842 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 15712 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 15571 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 27797 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 22803 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 15651 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17016 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13286 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 24677 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11324 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 17042 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 25620 просмотра
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 5752 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 30624 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 31234 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 27798 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 24677 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 31237 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 30510 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 56594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 2708 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 59895 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 41801 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 39981 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 46176 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Фильм
Хранитель

Зеленский встретился с Туском: обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Президент Украины встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты, в частности совместное производство дронов. Встреча состоялась во время визита украинского лидера в Польшу.

Зеленский встретился с Туском: обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время визита украинского лидера в Польшу. Стороны обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты в рамках программы SAFE, в частности совместное производство дронов и перехватчиков. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Обсудили дипломатические контакты с американской стороной для достижения достойного мира и участие Европы в этом процессе, а также решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Отдельное внимание уделили экономическому сотрудничеству, совместным инфраструктурным проектам, а также укреплению украинской боевой авиации и оборонным проектам в рамках программы SAFE, в частности совместному производству дронов и перехватчиков

- написал Зеленский.

Он поблагодарил Польшу за постоянное усиление Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Мы чувствуем и ценим это

- добавил Зеленский.

В то же время Туск заявил, что борьба Украины за свою независимость является общей борьбой для всей Европы.

"Именно агрессор должен полностью оплатить все убытки и потери, и именно поэтому мы, как вы знаете, также окончательно замораживаем российские активы. И я абсолютно уверен, что теперь ваша позиция по отношению к России намного лучше", - подчеркнул Туск.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Это первая официальная встреча с момента вступления Навроцкого в должность.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский совет
Европа
Дональд Туск
Украина
Польша