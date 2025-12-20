Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт через прогресування фіброзу легень проходить тривале лікування, а лікарі вже готують її до можливої трансплантації, оскільки стан кронпринцеси погіршується. Метте-Маріт розповіла про це в програмі "Рік з королівською родиною" на каналі суспільного мовника NRK, уривки з якої опублікували 19 грудня, передає УНН.

За словами принцеси, протягом останніх шести місяців вона переважно перебувала в місті Єссехайм або в Національному госпіталі, де проходила нові медичні обстеження.

Захворювання у кронпринцеси виявили ще сім років тому. Спершу воно розвивалося повільно, однак восени 2025 року лікарі неодноразово обговорювали з королівською родиною необхідність трансплантації легень.

Я весь час сподівалася, що нам вдасться стримати хворобу за допомогою ліків, і дотепер розвиток хвороби був досить повільним. А тепер розвиток хвороби йде швидше, ніж сподівалися і я, і лікарі

Фіброз легень спричиняє утворення рубців у тканинах органів, через що вони стають менш еластичними, твердішими й зменшуються в об’ємі, що значно ускладнює дихання.

Метте-Маріт зізнається, що їй дедалі важче дихати, вона швидше втомлюється і вже не може повною мірою виконувати свої обов’язки як представниця королівської родини.

Найбільша різниця для мене полягає в тому, що я більше не можу робити те, що могла раніше. Є просто багато речей, які я не можу робити