7702 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 17026 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10 • 12425 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 19817 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 31069 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 26244 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 48524 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 35604 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19249 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19550 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт має фіброз легень, стан якої погіршується. Її лікарі готуються до можливої трансплантації органів, яка може знадобитися вже восени 2025 року.

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт через прогресування фіброзу легень проходить тривале лікування, а лікарі вже готують її до можливої трансплантації, оскільки стан кронпринцеси погіршується. Метте-Маріт розповіла про це в програмі "Рік з королівською родиною" на каналі суспільного мовника NRK, уривки з якої опублікували 19 грудня, передає УНН.

Деталі

За словами принцеси, протягом останніх шести місяців вона переважно перебувала в місті Єссехайм або в Національному госпіталі, де проходила нові медичні обстеження.

Захворювання у кронпринцеси виявили ще сім років тому. Спершу воно розвивалося повільно, однак восени 2025 року лікарі неодноразово обговорювали з королівською родиною необхідність трансплантації легень.

Я весь час сподівалася, що нам вдасться стримати хворобу за допомогою ліків, і дотепер розвиток хвороби був досить повільним. А тепер розвиток хвороби йде швидше, ніж сподівалися і я, і лікарі

- повідомила Метте-Маріт.

Фіброз легень спричиняє утворення рубців у тканинах органів, через що вони стають менш еластичними, твердішими й зменшуються в об’ємі, що значно ускладнює дихання.

Метте-Маріт зізнається, що їй дедалі важче дихати, вона швидше втомлюється і вже не може повною мірою виконувати свої обов’язки як представниця королівської родини. 

Найбільша різниця для мене полягає в тому, що я більше не можу робити те, що могла раніше. Є просто багато речей, які я не можу робити

- зазначила вона.

Лікар кронпринцеси Аре Мартін Хольм наголосив, що момент, коли трансплантація стане необхідною, вже наближається, і медична команда завчасно готується до проведення операції.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт прийняла першу леді України Олену Зеленську: говорили про ментальне здоров'я дітей24.10.25, 15:09

Віта Зеленецька

Здоров'яНовини Світу