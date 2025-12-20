$42.340.00
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 16917 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 12375 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 19773 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 31033 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 26235 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 48478 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 35582 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19248 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19548 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит готовится к трансплантации легких

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит страдает фиброзом легких, состояние которого ухудшается. Ее врачи готовятся к возможной трансплантации органов, которая может потребоваться уже осенью 2025 года.

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит готовится к трансплантации легких

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит из-за прогрессирующего фиброза легких проходит длительное лечение, а врачи уже готовят ее к возможной трансплантации, поскольку состояние кронпринцессы ухудшается. Метте-Марит рассказала об этом в программе "Год с королевской семьей" на канале общественного вещателя NRK, отрывки из которой опубликовали 19 декабря, передает УНН.

Детали

По словам принцессы, в течение последних шести месяцев она преимущественно находилась в городе Ессехайм или в Национальном госпитале, где проходила новые медицинские обследования.

Заболевание у кронпринцессы обнаружили еще семь лет назад. Сначала оно развивалось медленно, однако осенью 2025 года врачи неоднократно обсуждали с королевской семьей необходимость трансплантации легких.

Я все время надеялась, что нам удастся сдержать болезнь с помощью лекарств, и до сих пор развитие болезни было довольно медленным. А теперь развитие болезни идет быстрее, чем надеялись и я, и врачи

- сообщила Метте-Марит.

Фиброз легких вызывает образование рубцов в тканях органов, из-за чего они становятся менее эластичными, твердыми и уменьшаются в объеме, что значительно затрудняет дыхание.

Метте-Марит признается, что ей все труднее дышать, она быстрее устает и уже не может в полной мере выполнять свои обязанности как представительница королевской семьи.

Самая большая разница для меня заключается в том, что я больше не могу делать то, что могла раньше. Есть просто много вещей, которые я не могу делать

- отметила она.

Врач кронпринцессы Аре Мартин Хольм подчеркнул, что момент, когда трансплантация станет необходимой, уже приближается, и медицинская команда заблаговременно готовится к проведению операции.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит приняла первую леди Украины Елену Зеленскую: говорили о ментальном здоровье детей24.10.25, 15:09 • 3372 просмотра

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира