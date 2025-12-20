Норвежская кронпринцесса Метте-Марит готовится к трансплантации легких

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит из-за прогрессирующего фиброза легких проходит длительное лечение, а врачи уже готовят ее к возможной трансплантации, поскольку состояние кронпринцессы ухудшается. Метте-Марит рассказала об этом в программе "Год с королевской семьей" на канале общественного вещателя NRK, отрывки из которой опубликовали 19 декабря, передает УНН.

По словам принцессы, в течение последних шести месяцев она преимущественно находилась в городе Ессехайм или в Национальном госпитале, где проходила новые медицинские обследования.

Заболевание у кронпринцессы обнаружили еще семь лет назад. Сначала оно развивалось медленно, однако осенью 2025 года врачи неоднократно обсуждали с королевской семьей необходимость трансплантации легких.

Я все время надеялась, что нам удастся сдержать болезнь с помощью лекарств, и до сих пор развитие болезни было довольно медленным. А теперь развитие болезни идет быстрее, чем надеялись и я, и врачи - сообщила Метте-Марит.

Фиброз легких вызывает образование рубцов в тканях органов, из-за чего они становятся менее эластичными, твердыми и уменьшаются в объеме, что значительно затрудняет дыхание.

Метте-Марит признается, что ей все труднее дышать, она быстрее устает и уже не может в полной мере выполнять свои обязанности как представительница королевской семьи.

Самая большая разница для меня заключается в том, что я больше не могу делать то, что могла раньше. Есть просто много вещей, которые я не могу делать - отметила она.

Врач кронпринцессы Аре Мартин Хольм подчеркнул, что момент, когда трансплантация станет необходимой, уже приближается, и медицинская команда заблаговременно готовится к проведению операции.

