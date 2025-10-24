Первая леди Елена Зеленская встретилась с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит
Киев • УНН
Елена Зеленская провела встречу с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит, обсудив гуманитарную поддержку, восстановление социальной инфраструктуры и ментальное здоровье детей. Зеленская поблагодарила Норвегию за помощь, особо отметив участие в коалиции Bring Kids Back UA и создание пространств ментального здоровья для подростков.
Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с Ее Королевским Высочеством кронпринцессой Норвегии Метте-Марит. В ходе беседы стороны обсудили гуманитарную поддержку Украины, вопросы восстановления социальной инфраструктуры и совместные инициативы в сфере ментального здоровья детей. Об этом Зеленская написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Подробности
Зеленская поблагодарила Норвегию за постоянную помощь, подчеркнув, что страна входит в тройку лидеров по объемам военной поддержки Украины. Она также отметила вклад норвежской стороны в восстановление украинских больниц, школ, детских садов и жилья.
Отдельное внимание во время встречи было уделено участию Норвегии в коалиции Bring Kids Back UA, которая направлена на возвращение в Украину депортированных детей и их реинтеграцию после пережитой войны. По словам Зеленской, норвежское участие в проекте является "примером настоящего гуманизма и солидарности".
Первая леди также рассказала, что ее Фонд создает в Украине первые пять пространств ментального здоровья для подростков, разработанных по образцу норвежских центров Headspace.
Эти пространства станут местом, где подростки смогут найти поддержку, почувствовать безопасность и веру в себя. Наше сотрудничество – это о заботе, справедливости и будущем, в котором каждый ребенок дома. Искренне благодарю, Норвегия! – подытожила Зеленская.
Зеленская встретилась с высоким представителем ЕС: обсудили поддержку украинских детей13.10.25, 20:44 • 8762 просмотра