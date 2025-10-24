Перша леді Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт
Олена Зеленська провела зустріч із кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт, обговоривши гуманітарну підтримку, відбудову соціальної інфраструктури та ментальне здоров'я дітей. Зеленська подякувала Норвегії за допомогу, особливо відзначивши участь у коаліції Bring Kids Back UA та створення просторів ментального здоров'я для підлітків.
Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із Її Королівською Високістю кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт. Під час розмови сторони обговорили гуманітарну підтримку України, питання відбудови соціальної інфраструктури та спільні ініціативи у сфері ментального здоров’я дітей. Про це Зеленська написала на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Зеленська подякувала Норвегії за постійну допомогу, підкресливши, що країна входить до трійки лідерів за обсягами військової підтримки України. Вона також відзначила внесок норвезької сторони у відбудову українських лікарень, шкіл, дитячих садків і житла.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено участі Норвегії в коаліції Bring Kids Back UA, яка спрямована на повернення до України депортованих дітей та їхню реінтеграцію після пережитої війни. За словами Зеленської, норвезька участь у проєкті є "прикладом справжнього гуманізму та солідарності".
Перша леді також розповіла, що її Фундація створює в Україні перші п’ять просторів ментального здоров’я для підлітків, розроблених за зразком норвезьких центрів Headspace.
Ці простори стануть місцем, де підлітки зможуть знайти підтримку, відчути безпеку й віру в себе. Наша співпраця – це про турботу, справедливість і майбутнє, у якому кожна дитина вдома. Щиро дякую, Норвегіє! – підсумувала Зеленська.
