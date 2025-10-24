$41.900.14
Перша леді Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Олена Зеленська провела зустріч із кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт, обговоривши гуманітарну підтримку, відбудову соціальної інфраструктури та ментальне здоров'я дітей. Зеленська подякувала Норвегії за допомогу, особливо відзначивши участь у коаліції Bring Kids Back UA та створення просторів ментального здоров'я для підлітків.

Перша леді Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із Її Королівською Високістю кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт. Під час розмови сторони обговорили гуманітарну підтримку України, питання відбудови соціальної інфраструктури та спільні ініціативи у сфері ментального здоров’я дітей. Про це Зеленська написала на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Зеленська подякувала Норвегії за постійну допомогу, підкресливши, що країна входить до трійки лідерів за обсягами військової підтримки України. Вона також відзначила внесок норвезької сторони у відбудову українських лікарень, шкіл, дитячих садків і житла.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено участі Норвегії в коаліції Bring Kids Back UA, яка спрямована на повернення до України депортованих дітей та їхню реінтеграцію після пережитої війни. За словами Зеленської, норвезька участь у проєкті є "прикладом справжнього гуманізму та солідарності".

Перша леді також розповіла, що її Фундація створює в Україні перші п’ять просторів ментального здоров’я для підлітків, розроблених за зразком норвезьких центрів Headspace. 

Ці простори стануть місцем, де підлітки зможуть знайти підтримку, відчути безпеку й віру в себе. Наша співпраця – це про турботу, справедливість і майбутнє, у якому кожна дитина вдома. Щиро дякую, Норвегіє! – підсумувала Зеленська.

Степан Гафтко

