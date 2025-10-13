Зеленська зустрілася з високою представницею ЄС: обговорили підтримку українських дітей

У Києві перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас. Йшлося про підтримку українських дітей, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Дружина Президента подякувала за допомогу Україні та, зокрема, українським дітям. Олена Зеленська відзначила те, що Європейський Союз офіційно приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Ми вдячні, що Європа говорить з нами одним голосом, коли йдеться про захист дітей. Це допомагає не лише повертати тих, кого викрала Росія, а й захищати права всіх українських дітей", – наголосила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що після повернення діти потребують тривалої психологічної та соціальної адаптації, а також комплексної підтримки, зокрема фахової психологічної допомоги, соціального супроводу, доступу до освіти, медичних послуг, доступного житла та програм інтеграції у громади. Тому під час саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях ГА ООН Україна презентувала гуманітарні проєкти, спрямовані на їх підтримку.

Зокрема, це "Соціальне житло для молоді", "Підтримане проживання" – житло й навчання для українців віком 16–23 років з інвалідністю, "Адреса дитинства" – зведення будинків для великих прийомних родин, "Мінівени для великих прийомних родин" – забезпечення транспортом для безпеки та щоденних потреб, "Гуманітарна допомога" – підтримка великих прийомних родин побутовою технікою, меблями та навчальними девайсами, а також "Кемпи психологічної реабілітації" – табори для дітей і підлітків, що пережили війну чи депортацію.

"Європейський Союз уже є нашим важливим партнером у розвитку шкільного харчування – дякуємо за цю підтримку. Але цей напрям можна посилити ще більше, зокрема через участь Євросоюзу та країн-членів у розвитку шкільної інфраструктури, як-от облаштування укриттів та модернізація харчоблоків", – резюмувала перша леді.

