Зеленская встретилась с высоким представителем ЕС: обсудили поддержку украинских детей

В Киеве первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Речь шла о поддержке украинских детей, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Супруга Президента поблагодарила за помощь Украине и, в частности, украинским детям. Елена Зеленская отметила то, что Европейский Союз официально присоединился к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Мы благодарны, что Европа говорит с нами одним голосом, когда речь идет о защите детей. Это помогает не только возвращать тех, кого похитила Россия, но и защищать права всех украинских детей", – подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская рассказала, что после возвращения дети нуждаются в длительной психологической и социальной адаптации, а также комплексной поддержке, в частности профессиональной психологической помощи, социальном сопровождении, доступе к образованию, медицинским услугам, доступному жилью и программам интеграции в общины. Поэтому во время саммита Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях ГА ООН Украина представила гуманитарные проекты, направленные на их поддержку.

В частности, это "Социальное жилье для молодежи", "Поддерживаемое проживание" – жилье и обучение для украинцев в возрасте 16–23 лет с инвалидностью, "Адрес детства" – строительство домов для больших приемных семей, "Минивэны для больших приемных семей" – обеспечение транспортом для безопасности и ежедневных нужд, "Гуманитарная помощь" – поддержка больших приемных семей бытовой техникой, мебелью и учебными девайсами, а также "Кемпы психологической реабилитации" – лагеря для детей и подростков, переживших войну или депортацию.

"Европейский Союз уже является нашим важным партнером в развитии школьного питания – благодарим за эту поддержку. Но это направление можно усилить еще больше, в частности через участие Евросоюза и стран-членов в развитии школьной инфраструктуры, таких как обустройство укрытий и модернизация пищеблоков", – резюмировала первая леди.

