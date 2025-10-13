Зеленская встретилась с высоким представителем ЕС: обсудили поддержку украинских детей

$41.600.10
48.110.10
ukenru
18:46 • 1330 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 9788 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 15094 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 14833 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 16592 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 15466 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 12459 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13312 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13258 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
13 октября, 12:28 • 24019 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
750мм
Популярные новости
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты13 октября, 10:34 • 25664 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 19594 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 12806 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже14:34 • 12120 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 10171 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 19681 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 24019 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 33948 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 32232 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 37674 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Абдель Фаттах эль-Сиси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto15:39 • 7138 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 10224 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже14:34 • 12184 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 12867 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 45926 просмотра
Актуальное
СВИФТ
Financial Times
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленская встретилась с высоким представителем ЕС: обсудили поддержку украинских детей

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Первая леди Украины Елена Зеленская обсудила поддержку украинских детей с Высоким представителем Евросоюза Каей Каллас. Встреча в Киеве касалась психологической и социальной адаптации детей, а также гуманитарных проектов.

Зеленская встретилась с высоким представителем ЕС: обсудили поддержку украинских детей

В Киеве первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Речь шла о поддержке украинских детей, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Супруга Президента поблагодарила за помощь Украине и, в частности, украинским детям. Елена Зеленская отметила то, что Европейский Союз официально присоединился к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Мы благодарны, что Европа говорит с нами одним голосом, когда речь идет о защите детей. Это помогает не только возвращать тех, кого похитила Россия, но и защищать права всех украинских детей", – подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская рассказала, что после возвращения дети нуждаются в длительной психологической и социальной адаптации, а также комплексной поддержке, в частности профессиональной психологической помощи, социальном сопровождении, доступе к образованию, медицинским услугам, доступному жилью и программам интеграции в общины. Поэтому во время саммита Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях ГА ООН Украина представила гуманитарные проекты, направленные на их поддержку.

Зеленский предложил назначить спецпосланника ОБСЕ для возвращения украинских детей07.10.25, 19:23 • 3068 просмотров

В частности, это "Социальное жилье для молодежи", "Поддерживаемое проживание" – жилье и обучение для украинцев в возрасте 16–23 лет с инвалидностью, "Адрес детства" – строительство домов для больших приемных семей, "Минивэны для больших приемных семей" – обеспечение транспортом для безопасности и ежедневных нужд, "Гуманитарная помощь" – поддержка больших приемных семей бытовой техникой, мебелью и учебными девайсами, а также "Кемпы психологической реабилитации" – лагеря для детей и подростков, переживших войну или депортацию.

"Европейский Союз уже является нашим важным партнером в развитии школьного питания – благодарим за эту поддержку. Но это направление можно усилить еще больше, в частности через участие Евросоюза и стран-членов в развитии школьной инфраструктуры, таких как обустройство укрытий и модернизация пищеблоков", – резюмировала первая леди.

путин отреагировал на письмо Мелании Трамп: первая леди США заявила о возвращении 8 украинских детей, депортированных в рф10.10.25, 18:56 • 9272 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
благотворительность
Европейский Союз
Украина
Елена Зеленская
Киев