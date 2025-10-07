Зеленский предложил назначить спецпосланника ОБСЕ для возвращения украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Глава государства предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за визит и отметил поддержку Украины со стороны ассамблеи во время полномасштабного российского вторжения.

Одна из важнейших тем встречи – возвращение украинских детей, которых похитила и незаконно депортировала россия.

Мы будем рады, если вы, господин президент, сможете сосредоточиться на теме похищенных украинских детей. Это для нас приоритет, потому что это большой вызов для меня прежде всего и для дипломатической группы Украины. Потому что мы можем обменивать воинов или иногда даже пленных других категорий. Но обменивать детей мы не можем с россиянами. И понятно почему. Поэтому мы должны вернуть их в семьи, к близким. И голос ОБСЕ и парламентариев очень важен – отметил Глава государства.

Он предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей. Владимир Зеленский также сообщил о подготовке резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждает похищение и депортацию украинских детей, и призвал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать ее.

Пере Хуан Понс Сампьетро отметил, что ассамблея присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Также во время встречи речь шла о совместных усилиях для освобождения военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия.

Отдельно Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил важность продолжения давления на Россию.

Мы – более 300 парламентариев, более 55 парламентов, в которых у вас есть голос, объединенный голос. Этот голос, конечно, не о бомбах, не о военных поставках. Но мы можем поддержать политические санкции, экономические санкции и, конечно, военную помощь – отметил он.

Кроме того, Пере Хуан Понс Сампьетро сообщил, что примет участие в четвертом парламентском саммите международной Крымской платформы, который состоится в ноябре в Стокгольме.

ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи

Напомним

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро заявил в Верховной Раде об инициировании присоединения ПА ОБСЕ к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он подчеркнул важность коллективных усилий и скоординированных международных действий для безопасного возвращения детей.