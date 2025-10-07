$41.340.11
15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Зеленский предложил назначить спецпосланника ОБСЕ для возвращения украинских детей

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, предложив назначить спецпосланника для возвращения украинских детей. ОБСЕ присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей, а также обсудили освобождение военнопленных.

Зеленский предложил назначить спецпосланника ОБСЕ для возвращения украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Глава государства предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за визит и отметил поддержку Украины со стороны ассамблеи во время полномасштабного российского вторжения.

Одна из важнейших тем встречи – возвращение украинских детей, которых похитила и незаконно депортировала россия.

Мы будем рады, если вы, господин президент, сможете сосредоточиться на теме похищенных украинских детей. Это для нас приоритет, потому что это большой вызов для меня прежде всего и для дипломатической группы Украины. Потому что мы можем обменивать воинов или иногда даже пленных других категорий. Но обменивать детей мы не можем с россиянами. И понятно почему. Поэтому мы должны вернуть их в семьи, к близким. И голос ОБСЕ и парламентариев очень важен

– отметил Глава государства.

Сибига обсудил возвращение украинских детей с секретарем Святого Престола25.09.25, 20:15 • 2929 просмотров

Он предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей. Владимир Зеленский также сообщил о подготовке резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждает похищение и депортацию украинских детей, и призвал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать ее.

Пере Хуан Понс Сампьетро отметил, что ассамблея присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Также во время встречи речь шла о совместных усилиях для освобождения военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия.

Отдельно Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил важность продолжения давления на Россию.

Мы – более 300 парламентариев, более 55 парламентов, в которых у вас есть голос, объединенный голос. Этот голос, конечно, не о бомбах, не о военных поставках. Но мы можем поддержать политические санкции, экономические санкции и, конечно, военную помощь

– отметил он.

Кроме того, Пере Хуан Понс Сампьетро сообщил, что примет участие в четвертом парламентском саммите международной Крымской платформы, который состоится в ноябре в Стокгольме.

ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи07.10.25, 14:25 • 2076 просмотров

Напомним

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро заявил в Верховной Раде об инициировании присоединения ПА ОБСЕ к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он подчеркнул важность коллективных усилий и скоординированных международных действий для безопасного возвращения детей.

Антонина Туманова

