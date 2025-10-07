ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс выступил в Верховной Раде и заявил о важности коллективных усилий для возвращения в Украину похищенных россией детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро будет инициировать формальное присоединение Парламентской Ассамблеи к Международной коалиции за возвращение украинских детей и обеспечение ответственности для россии. Об этом заявил Пере Хуан Понс Сампьетро 7 октября с трибуны Верховной Рады во время своего официального визита в Украину

Сампьетро также отметил важность скоординированных международных действий для обеспечения безопасного возвращения детей.

Следует четко отметить, похищение детей из их домов, принудительная ассимиляция и издевательства — это не только военное преступление, это моральная проблема