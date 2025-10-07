ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
12:19 • 336 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 1840 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 9212 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 30318 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 39432 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 69481 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 57876 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56220 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 100837 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36624 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.3м/с
78%
753мм
Популярные новости
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить7 октября, 03:01 • 20156 просмотра
Трамп поручил прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой: подробности7 октября, 03:25 • 5028 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 25904 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 20426 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 12904 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 30314 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 51346 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 60730 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 100835 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 200609 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николай Тищенко
Джо Байден
Олег Кипер
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Испания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 3020 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 23090 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 76145 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 71784 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 146802 просмотра
Актуальное
Северный поток
Facebook
Spotify
ЧатГПТ
E-6 Mercury

ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро заявил в Верховной Раде об инициировании присоединения ПА ОБСЕ к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он подчеркнул важность коллективных усилий и скоординированных международных действий для безопасного возвращения детей.

ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс выступил в Верховной Раде и заявил о важности коллективных усилий для возвращения в Украину похищенных россией детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро будет инициировать формальное присоединение Парламентской Ассамблеи к Международной коалиции за возвращение украинских детей и обеспечение ответственности для россии. Об этом заявил Пере Хуан Понс Сампьетро 7 октября с трибуны Верховной Рады во время своего официального визита в Украину

- говорится в сообщении.

Сампьетро также отметил важность скоординированных международных действий для обеспечения безопасного возвращения детей.

Следует четко отметить, похищение детей из их домов, принудительная ассимиляция и издевательства — это не только военное преступление, это моральная проблема

- сказал Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Дополнение

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро 7 октября прибыл в Киев, где выступил в Верховной Раде, выразив поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Николай Тищенко
Верховная Рада
Дональд Трамп
Украина
Киев