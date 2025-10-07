ПА ОБСЕ может присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей: что заявил президент ассамблеи
Киев • УНН
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро заявил в Верховной Раде об инициировании присоединения ПА ОБСЕ к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он подчеркнул важность коллективных усилий и скоординированных международных действий для безопасного возвращения детей.
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс выступил в Верховной Раде и заявил о важности коллективных усилий для возвращения в Украину похищенных россией детей.
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро будет инициировать формальное присоединение Парламентской Ассамблеи к Международной коалиции за возвращение украинских детей и обеспечение ответственности для россии. Об этом заявил Пере Хуан Понс Сампьетро 7 октября с трибуны Верховной Рады во время своего официального визита в Украину
Сампьетро также отметил важность скоординированных международных действий для обеспечения безопасного возвращения детей.
Следует четко отметить, похищение детей из их домов, принудительная ассимиляция и издевательства — это не только военное преступление, это моральная проблема
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро 7 октября прибыл в Киев, где выступил в Верховной Раде, выразив поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией.