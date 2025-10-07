Президент ПА ОБСЄ Понса Самп’єрто прибув до Києва та виступив у Верховній Раді
Київ • УНН
Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп’єрто 7 жовтня прибув до Києва. Він виступив у Верховній Раді, висловивши підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.
Деталі
7 жовтня Київ відвідав президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп’єрто. У рамках візиту він виступив перед депутатами Верховної Ради України, звернувшись до парламентаріїв з промовою, у якій підтвердив позицію організації щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.
