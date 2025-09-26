ОБСЄ заявив про смерть близько 169 українських військових в полоні: у МЗС відреагували на звіт про злочини рф

Експерти ОБСЄ у своєму звіті про злочини росії проти українських військовополонених заявляють про масове та систематичне застосування катувань, жорстокого поводження. близько 169 українських військових загинули в полоні. МЗС України закликало міжнародну спільноту консолідувати зусилля для забезпечення обміну військовополоненими на основі принципу "всіх на всіх", передає УНН.

Звіт експертів ОБСЄ

Підготовлена незалежною місією експертів Московського механізму ОБСЄ доповідь є всеохоплюючим міжнародним документом, присвяченим проблематиці систематичних злочинів держави-агресора проти українських військовополонених.

В МЗС України зазначають, що додатковим свідченням відповідальності російської федерації за ці злочини є те, що вона відмовилася співпрацювати з місією незалежних експертів ОБСЄ.

Місія встановила у своєму звіті, що практика поводження з українськими військовополоненими російською федерацією:

має масовий та системний характер, супроводжується послідовними і навмисними діями, спрямованими проти захисників України;

може становити воєнний злочин "незаконне поводження з військовополоненими" та злочин проти людяності "ув’язнення або інше суворе позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права".

Місія також встановила численні грубі порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини:

масове та систематичне застосування катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, зокрема сексуального насильства;

свавільні страти та вбивства українських військовополонених, зокрема після здачі в полон;

умисне ненадання належного харчування, медичної допомоги та базових умов утримання, що призводило до смертей у місцях несвободи;

використання військовополонених для пропаганди, примусу до співпраці та так званих "судових процесів" у порушення Женевської конвенції ІІІ.

У доповіді ОБСЄ зазначається, що місія зіткнулася зі значними труднощами через відсутність прозорості та відмову співпраці з боку росії. Українські військовополонені утримуються в багатьох місцях у росії та на тимчасово окупованих територіях України, які залишаються значною мірою недоступними.

Попри ці обмеження, за оцінками, з лютого 2022 року щонайменше 13 500 військовослужбовців Збройних сил України було затримано. З них приблизно 169 загинули в полоні, майже 6800 було звільнено та репатрійовано, а приблизно 6300 залишаються під вартою.

Також повідомляється, що місія ОБСЄ виявила порушення у звільненні та репатріації військовополонених. Росія спочатку не надавала пріоритет тяжкохворим або пораненим військовополоненим й не створила змішаних медичних комісій для їх звільнення. Переміщення військовополонених часто відбувається в небезпечних, нелюдських умовах, іноді призводячи до травм або смерті, зокрема під час повітряного або наземного транспортування.

Особливо кричущим випадком є Оленівська виправна колонія, де мали місце системні порушення, включаючи переповненість, тортури, неадекватне харчування та медичне обслуговування, а також примусову працю. У липні 2022 року внаслідок вибуху в казармах загинуло 53 українських військовополонених та понад 100 отримали поранення, переважно з батальйону "Азов". Розповіді тих, хто вижив, вказують на відповідальність росії за ці інциденти, що відображає тенденцію нехтування та навмисного нанесення небезпеки військовополоненим - йдеться в доповіді.

Реакція України на звіт ОБСЄ

МЗС України зазначає, що висновки Звіту можуть бути використані у рамках національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності воєнних злочинців держави-агресора.

Україна закликає міжнародне співтовариство до активного поширення та використання висновків Місії, а також подальшої консолідації зусиль з метою припинення злочинної практики російської федерації щодо українських військовополонених та забезпечення їхнього негайного обміну за принципом "всіх на всіх" - заявляє МЗС.

Наголошується, що усі замовники, організатори та виконавці воєнних злочинів і злочинів проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності.

