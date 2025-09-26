$41.490.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ОБСЄ заявив про смерть близько 169 українських військових в полоні: у МЗС відреагували на звіт про злочини рф

Київ • УНН

 • 1344 перегляди

Експерти ОБСЄ у своєму звіті виявили масове та систематичне застосування тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими росією, що призвело до загибелі щонайменше 169 осіб. МЗС України закликає до консолідації зусиль для обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

ОБСЄ заявив про смерть близько 169 українських військових в полоні: у МЗС відреагували на звіт про злочини рф

Експерти ОБСЄ у своєму звіті про злочини росії проти українських військовополонених заявляють про масове та систематичне застосування катувань, жорстокого поводження. близько 169 українських військових загинули  в полоні. МЗС України закликало міжнародну спільноту консолідувати зусилля для забезпечення обміну військовополоненими на основі принципу "всіх на всіх", передає УНН.

Звіт експертів ОБСЄ

Підготовлена незалежною місією експертів Московського механізму ОБСЄ доповідь є всеохоплюючим міжнародним документом, присвяченим проблематиці систематичних злочинів держави-агресора проти українських військовополонених.

В МЗС України зазначають, що додатковим свідченням відповідальності російської федерації за ці злочини є те, що вона відмовилася співпрацювати з місією незалежних експертів ОБСЄ.

Місія встановила у своєму звіті, що практика поводження з українськими військовополоненими російською федерацією:

  • має масовий та системний характер, супроводжується послідовними і навмисними діями, спрямованими проти захисників України;
    • може становити воєнний злочин "незаконне поводження з військовополоненими" та злочин проти людяності "ув’язнення або інше суворе позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права".

      Місія також встановила численні грубі порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини:

      • масове та систематичне застосування катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, зокрема сексуального насильства;
        • свавільні страти та вбивства українських військовополонених, зокрема після здачі в полон;
          • умисне ненадання належного харчування, медичної допомоги та базових умов утримання, що призводило до смертей у місцях несвободи;
            • використання військовополонених для пропаганди, примусу до співпраці та так званих "судових процесів" у порушення Женевської конвенції ІІІ.

              У доповіді ОБСЄ зазначається, що місія зіткнулася зі значними труднощами через відсутність прозорості та відмову співпраці з боку росії. Українські військовополонені утримуються в багатьох місцях у росії та на тимчасово окупованих територіях України, які залишаються значною мірою недоступними.

              Попри ці обмеження, за оцінками, з лютого 2022 року щонайменше 13 500 військовослужбовців Збройних сил України було затримано. З них приблизно 169 загинули в полоні, майже 6800 було звільнено та репатрійовано, а приблизно 6300 залишаються під вартою.

              Також повідомляється, що місія ОБСЄ виявила порушення у звільненні та репатріації військовополонених. Росія спочатку не надавала пріоритет тяжкохворим або пораненим військовополоненим й не створила змішаних медичних комісій для їх звільнення. Переміщення військовополонених часто відбувається в небезпечних, нелюдських умовах, іноді призводячи до травм або смерті, зокрема під час повітряного або наземного транспортування.

              Особливо кричущим випадком є Оленівська виправна колонія, де мали місце системні порушення, включаючи переповненість, тортури, неадекватне харчування та медичне обслуговування, а також примусову працю. У липні 2022 року внаслідок вибуху в казармах загинуло 53 українських військовополонених та понад 100 отримали поранення, переважно з батальйону "Азов". Розповіді тих, хто вижив, вказують на відповідальність росії за ці інциденти, що відображає тенденцію нехтування та навмисного нанесення небезпеки військовополоненим

              - йдеться в доповіді.

              Теракт в Оленівці: в прокуратурі розповіли, скількох вцілілих військових опитали29.07.25, 12:44 • 5396 переглядiв

              Реакція України на звіт ОБСЄ

              МЗС України зазначає, що висновки Звіту можуть бути використані у рамках національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності воєнних злочинців держави-агресора.

              Україна закликає міжнародне співтовариство до активного поширення та використання висновків Місії, а також подальшої консолідації зусиль з метою припинення злочинної практики російської федерації щодо українських військовополонених та забезпечення їхнього негайного обміну за принципом "всіх на всіх"

               - заявляє МЗС.

              Наголошується, що усі замовники, організатори та виконавці воєнних злочинів і злочинів проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності.

              Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні19.09.25, 13:47 • 3339 переглядiв

              Анна Мурашко

              Війна в УкраїніПолітика
              Організація з безпеки і співробітництва в Європі
              Збройні сили України
              Україна