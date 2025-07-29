Теракт в Оленівці: в прокуратурі розповіли, скількох вцілілих військових опитали

Керівництво так званої Волноваської виправної колонії не надало військовополоненим після вибуху в бараку можливості евакуюватися та не забезпечило їх медикаментами. Це підтверджує злочинний умисел рф щодо вбивства полонених.

Проведено розмови з 47 особами, яким вдалося вижити для відтворення обставин теракту. Про це повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Тарас Семків в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Розслідуванням встановлено досить багато обставин, зокрема, встановлено, що в ніч з 28 липня на 29 липня 2022 року шляхом застосування невстановленого озброєння було вчинено вибух у виправній колонії №120. В той момент в бараку, де було вчинено вибух, перебувало 193 особи, з них 41 особа загинула відразу після вибуху, ще 152 особи отримали поранення - сказав Семків.

За його словами, після цих подій військовополонені намагалися евакуюватися з місця оскільки там розпочалась пожежа й була небезпека наступних вибухів.

Однак керівництво так званої Волноваської виправної колонії, керівництво установи, де вони перебували не надавало можливість евакуації, не забезпечило їх медикаментами, не забезпечило доставку до відповідних медичних закладів. Це підтверджує їх умисел щодо вбивства (полонених – ред.) Через це загинуло ще дев'ять осіб, яким не була надана медична допомога - зазначив Семків.

Він зауважив, що на жаль ще дуже багато обставин залишаються невстановленими, однак крок за кроком встановлюють всі обставини цієї трагічної події.

Переконані, що за результатами цього розслідування будуть встановлені всі особи, які причетні до цього злочину - сказав Семків.

Причина вибуху в бараку та яку зброю застосувала рф Семків прокоментував, чи відомо щось про реальну причину вибуху в бараку.

Досудовим розслідуванням перевіряються всі версії щодо вчинення злочину, в тому числі російська версія щодо можливого застосування ракетного озброєння HIMARS про яку вони заявили відразу. Багато версій під час досудового розслідування не знаходять свого підтвердження. В першу чергу це саме версія, яку висунули росіяни про застосування HIMARS. Цю версію було спростовано навіть моніторинговою місією ООН - розповів Семків.

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Він зазначив, що Україна розглядає декілька версій щодо причини вибуху.

Щодо версій, які стали причиною, то ми розглядаємо декілька. Це й закладення вибухівки в середині самого бараку, однак найбільш вірогідною на цей час версією є застосовування артилерійського або ракетного озброєння з термобаричним боєприпасом - заявив Семків.

За його словами, на цей час всі особи, які причетні до цих дій ще не встановлені, але за фактом не надання медичної допомоги постраждалим під час теракту вже було повідомлено про підозру керівнику так званої Волноваської виправної колонії і його першому заступнику.

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Окрім того, Семків повідомив, що слідчі вже поспілкувалися з 47 військовими, які вижили після теракту в Оленівці.

Ми вже спілкувалися з 47 особами, яким вдалося вижити під час тих трагічних подій. Ці події відбувалися в темний час доби, відбою, коли всі лежали на ліжках, тому інформації в них не багато, але по крупинках, по частинам інформації, яка є в кожного з них, ми намагаємося відтворити всі обставини тих подій. Намагаємося зрозуміти всіх осіб, які постраждали в наслідок них - розповів Семків.

Він також зауважив, що цей барак був сформований буквально напередодні теракту.

"27 липня було сформовано списки осіб, які будуть переходити у відповідний барак, в приміщення колишньої промислової зони, де було облаштовано спальні місця".

"Поки принцип формування цих списків невідомий, але можна сказати, що всі особи, які там були це військовослужбовці полку особливого призначення "АЗОВ", - сказав Семків.

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