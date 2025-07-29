Теракт в Еленовке: в прокуратуре рассказали, скольких выживших военных опросили

Руководство так называемой Волновахской исправительной колонии не предоставило военнопленным после взрыва в бараке возможности эвакуироваться и не обеспечило их медикаментами. Это подтверждает преступный умысел РФ по убийству пленных.

Проведены беседы с 47 выжившими лицами для воссоздания обстоятельств теракта. Об этом сообщил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Тарас Семкив в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Расследованием установлено достаточно много обстоятельств, в частности, установлено, что в ночь с 28 июля на 29 июля 2022 года путем применения неустановленного вооружения был совершен взрыв в исправительной колонии №120. В тот момент в бараке, где был совершен взрыв, находилось 193 человека, из них 41 человек погиб сразу после взрыва, еще 152 человека получили ранения - сказал Семкив.

По его словам, после этих событий военнопленные пытались эвакуироваться с места, поскольку там начался пожар и была опасность последующих взрывов.

Однако руководство так называемой Волновахской исправительной колонии, руководство учреждения, где они находились, не предоставляло возможность эвакуации, не обеспечило их медикаментами, не обеспечило доставку в соответствующие медицинские учреждения. Это подтверждает их умысел на убийство (пленных – ред.). Из-за этого погибли еще девять человек, которым не была оказана медицинская помощь - отметил Семкив.

Он отметил, что, к сожалению, еще очень многие обстоятельства остаются неустановленными, однако шаг за шагом устанавливаются все обстоятельства этого трагического события.

Убеждены, что по результатам этого расследования будут установлены все лица, причастные к этому преступлению - сказал Семкив.

Причина взрыва в бараке и какое оружие применила РФ Семкив прокомментировал, известно ли что-то о реальной причине взрыва в бараке.

Досудебным расследованием проверяются все версии относительно совершения преступления, в том числе российская версия относительно возможного применения ракетного вооружения HIMARS, о которой они заявили сразу. Многие версии во время досудебного расследования не находят своего подтверждения. В первую очередь это именно версия, которую выдвинули россияне о применении HIMARS. Эта версия была опровергнута даже мониторинговой миссией ООН - рассказал Семкив.

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Он отметил, что Украина рассматривает несколько версий относительно причины взрыва.

Что касается версий, которые стали причиной, то мы рассматриваем несколько. Это и закладка взрывчатки внутри самого барака, однако наиболее вероятной на данный момент версией является применение артиллерийского или ракетного вооружения с термобарическим боеприпасом - заявил Семкив.

По его словам, на данный момент все лица, причастные к этим действиям, еще не установлены, но по факту неоказания медицинской помощи пострадавшим во время теракта уже было сообщено о подозрении руководителю так называемой Волновахской исправительной колонии и его первому заместителю.

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Кроме того, Семкив сообщил, что следователи уже пообщались с 47 военными, выжившими после теракта в Еленовке.

Мы уже общались с 47 лицами, которым удалось выжить во время тех трагических событий. Эти события происходили в темное время суток, отбоя, когда все лежали на кроватях, поэтому информации у них не много, но по крупицам, по частям информации, которая есть у каждого из них, мы стараемся воссоздать все обстоятельства тех событий. Стараемся понять всех лиц, которые пострадали в результате них - рассказал Семкив.

Он также отметил, что этот барак был сформирован буквально накануне теракта.

"27 июля были сформированы списки лиц, которые будут переходить в соответствующий барак, в помещение бывшей промышленной зоны, где были оборудованы спальные места".

"Пока принцип формирования этих списков неизвестен, но можно сказать, что все лица, которые там были, это военнослужащие полка особого назначения "АЗОВ", - сказал Семкив.

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