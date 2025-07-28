$41.780.01
48.980.12
ukenru
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
Эксклюзив
12:12 • 4774 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
10:55 • 13538 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
09:50 • 18508 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
09:46 • 25519 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:11 • 22916 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
08:08 • 23690 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
28 июля, 06:09 • 27014 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
27 июля, 14:42 • 85766 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 100057 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 71639 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.2м/с
64%
745мм
Популярные новости
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители28 июля, 03:03 • 59987 просмотра
Россия запустила прямые авиарейсы в КНДР: детали сотрудничества28 июля, 04:45 • 12858 просмотра
Трамп был готов отдать Крым и восточные области Украины Путину в обмен на мир - глава МИД Австрии28 июля, 05:03 • 7410 просмотра
На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской: детали07:04 • 15596 просмотра
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения08:22 • 19133 просмотра
публикации
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 18 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 238392 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 169836 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 213253 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 182816 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Андрюс Кубилиус
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Кропивницкий
Стокгольм
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 1506 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 85770 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 40789 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 42696 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 39574 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Старлинк
КАБ-250

Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования

Киев • УНН

 • 4776 просмотра

Расследование массового убийства украинских военнопленных в Еленовке продолжается, установлены не все причастные. россия не предоставила доступа к месту преступления международным организациям, а экс-руководителям колонии объявлено подозрение.

Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования

Расследование массового убийства россиянами украинских защитников из "Азовстали", находившихся в плену в колонии в Еленовке, продолжается. Пока установлены не все лица, причастные к преступлению. Россия до сих пор не предоставила доступ к месту происшествия ни одной международной организации, отдельным представителям, или независимым медиа. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины в ответ на запрос.

В ночь с 29 на 29 июля 2022 года Россия совершила теракт на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке на оккупированной территории, один из самых циничных военных преступлений против украинских военнопленных.

Сообщается, что прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, путем применения оккупационными войсками РФ неустановленного оружия по месту содержания украинских военнопленных, а именно колонии в селе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в результате чего погибло около 50 украинских военнопленных и ранено около 140 человек из числа украинских военнопленных, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Причина взрыва в одном из бараков Волновахской исправительной колонии в Еленовке летом 2022 года

В ходе досудебного расследования правоохранительными органами рассматриваются все возможные версии событий, которые могли произойти в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, поскольку согласно принципам уголовного производства, досудебное расследование должно быть полным и беспристрастным. В частности, проверяются версии, что преступление совершено с использованием оружия с возможным термобарическим эффектом

- информирует ОГП.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что при этом орган досудебного расследования, согласно принципам и основам уголовно-процессуального законодательства, должен руководствоваться принципом "вне разумного сомнения", а источники доказывания должны соответствовать требованиям допустимости, надлежащности и достаточности.

В связи с изложенным, следует отметить, что сторона обвинения может утверждать о каких-либо фактах, как установленных и достоверных, только если в подтверждение этого есть достаточно надлежащих и допустимых доказательств, при этом все другие вероятные версии развития событий опровергнуты доказательствами, которые соответствуют таким же критериям

- говорится в ответе на запрос.

Теракт в Еленовке: следствие рассматривает несколько версий, но основная - подрыв термобарического заряда29.07.24, 15:59 • 27482 просмотра

Кому сообщено о подозрении в совершении теракта в Еленовке

В Офисе Генпрокурора напомнили, что 25 июля 2024 года составлено сообщение о подозрении и 27 июля 2024 года объявлено о подозрении гражданам Украины, занимавшим должности начальника и первого заместителя начальника так называемого "Государственного бюджетного учреждения "Волновахская исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР" о том, что они подозреваются в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины.

В частности, досудебным расследованием установлено, что в период времени примерно с 23 ч 00 мин 28 июля 2022 года до 01 ч 00 мин 29 июля 2022 года, в одном из помещений колонии, в котором содержались военнослужащие ОЗСП "АЗОВ", в результате применения неустановленного в ходе досудебного расследования вооружения произошли взрывы и начался пожар, вследствие которых от полученных взрыво-осколочных травм, осколочных ранений тела и повреждений внутренних органов, повреждений, вызванных источником действия термического фактора и других тяжких телесных повреждений сразу погибли не менее 41 и получили ранения различной степени тяжести не менее 145 военнослужащих ОЗСП "АЗОВ".

После этого, из-за имеющегося в помещении "барака" пожара и опасаясь повторных взрывов, военнослужащие ОЗСП "АЗОВ" переместились как можно дальше, а именно к ограждению возле въезда на территорию колонии, где находились не установленные в ходе досудебного расследования сотрудники "Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", а также представители "Волновахской исправительной колонии", в том числе начальник "Волновахской исправительной колонии" и первый заместитель начальника "Волновахской исправительной колонии"

- информирует ОГП.

Экс-руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели пленных, сообщили о подозрении - СБУ29.07.24, 12:07 • 28335 просмотров

Отмечается, что несмотря на наличие тяжелых ранений и большое количество пострадавших военнослужащих ОЗСП "АЗОВ", несмотря на призывы о помощи, указанные лица, фактически осуществлявшие эффективный контроль в "Волновахской исправительной колонии" и действовавшие согласованно, по предварительному сговору между собой и другими неустановленными лицами, намеренно не обеспечили надлежащих и достаточных медицинских препаратов и средств для оказания медицинской помощи, значительно затягивали с оказанием первой неотложной медицинской помощи и эвакуацией пострадавших в медицинское учреждение, что привело к дальнейшей гибели от полученных ранений до и во время эвакуации 9 военнослужащих ОЗСП "АЗОВ".

Эксперты ООН подтвердили ответственность рф за теракт в Оленевке30.06.25, 18:09 • 5487 просмотров

При этом в настоящее время не установлены все лица, причастные к вышеуказанному преступлению. Досудебное расследование продолжается. Обвинительный акт не составлялся, в суд не направлялся, приговоров судами не выносилось

- говорится в ответе на запрос.

Ситуация с доступом к месту совершения преступления россиянами

ОГП прокомментировали доступ к месту совершения преступления. 3 августа 2022 года Генеральный секретарь ООН объявил о создании Миссии по установлению фактов "относительно инцидента 29 июля 2022 года в Еленовке, Украина, в ответ на просьбы правительств Украины и Российской Федерации".

При этом 5 января 2023 года Генеральный секретарь ООН принял решение о роспуске Миссии по установлению фактов в Еленовке "из-за отсутствия условий, необходимых для развертывания Миссии на месте".

Представители государства-агрессора не предоставили доступ к месту происшествия ни одной международной организации, отдельным представителям, или независимым медиа

- информирует ОГП.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины и в настоящее время не завершено.

Оленовка и еще немало примеров российских зверств: Зеленский направил месседж в день памяти погибших в плену защитников28.07.25, 12:46 • 1648 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Организация Объединенных Наций
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9