Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования

Расследование массового убийства россиянами украинских защитников из "Азовстали", находившихся в плену в колонии в Еленовке, продолжается. Пока установлены не все лица, причастные к преступлению. Россия до сих пор не предоставила доступ к месту происшествия ни одной международной организации, отдельным представителям, или независимым медиа. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины в ответ на запрос.

В ночь с 29 на 29 июля 2022 года Россия совершила теракт на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке на оккупированной территории, один из самых циничных военных преступлений против украинских военнопленных.

Сообщается, что прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, путем применения оккупационными войсками РФ неустановленного оружия по месту содержания украинских военнопленных, а именно колонии в селе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в результате чего погибло около 50 украинских военнопленных и ранено около 140 человек из числа украинских военнопленных, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Причина взрыва в одном из бараков Волновахской исправительной колонии в Еленовке летом 2022 года

В ходе досудебного расследования правоохранительными органами рассматриваются все возможные версии событий, которые могли произойти в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, поскольку согласно принципам уголовного производства, досудебное расследование должно быть полным и беспристрастным. В частности, проверяются версии, что преступление совершено с использованием оружия с возможным термобарическим эффектом - информирует ОГП.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что при этом орган досудебного расследования, согласно принципам и основам уголовно-процессуального законодательства, должен руководствоваться принципом "вне разумного сомнения", а источники доказывания должны соответствовать требованиям допустимости, надлежащности и достаточности.

В связи с изложенным, следует отметить, что сторона обвинения может утверждать о каких-либо фактах, как установленных и достоверных, только если в подтверждение этого есть достаточно надлежащих и допустимых доказательств, при этом все другие вероятные версии развития событий опровергнуты доказательствами, которые соответствуют таким же критериям - говорится в ответе на запрос.

Теракт в Еленовке: следствие рассматривает несколько версий, но основная - подрыв термобарического заряда

Кому сообщено о подозрении в совершении теракта в Еленовке

В Офисе Генпрокурора напомнили, что 25 июля 2024 года составлено сообщение о подозрении и 27 июля 2024 года объявлено о подозрении гражданам Украины, занимавшим должности начальника и первого заместителя начальника так называемого "Государственного бюджетного учреждения "Волновахская исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР" о том, что они подозреваются в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины.

В частности, досудебным расследованием установлено, что в период времени примерно с 23 ч 00 мин 28 июля 2022 года до 01 ч 00 мин 29 июля 2022 года, в одном из помещений колонии, в котором содержались военнослужащие ОЗСП "АЗОВ", в результате применения неустановленного в ходе досудебного расследования вооружения произошли взрывы и начался пожар, вследствие которых от полученных взрыво-осколочных травм, осколочных ранений тела и повреждений внутренних органов, повреждений, вызванных источником действия термического фактора и других тяжких телесных повреждений сразу погибли не менее 41 и получили ранения различной степени тяжести не менее 145 военнослужащих ОЗСП "АЗОВ".

После этого, из-за имеющегося в помещении "барака" пожара и опасаясь повторных взрывов, военнослужащие ОЗСП "АЗОВ" переместились как можно дальше, а именно к ограждению возле въезда на территорию колонии, где находились не установленные в ходе досудебного расследования сотрудники "Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", а также представители "Волновахской исправительной колонии", в том числе начальник "Волновахской исправительной колонии" и первый заместитель начальника "Волновахской исправительной колонии" - информирует ОГП.

Экс-руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели пленных, сообщили о подозрении - СБУ

Отмечается, что несмотря на наличие тяжелых ранений и большое количество пострадавших военнослужащих ОЗСП "АЗОВ", несмотря на призывы о помощи, указанные лица, фактически осуществлявшие эффективный контроль в "Волновахской исправительной колонии" и действовавшие согласованно, по предварительному сговору между собой и другими неустановленными лицами, намеренно не обеспечили надлежащих и достаточных медицинских препаратов и средств для оказания медицинской помощи, значительно затягивали с оказанием первой неотложной медицинской помощи и эвакуацией пострадавших в медицинское учреждение, что привело к дальнейшей гибели от полученных ранений до и во время эвакуации 9 военнослужащих ОЗСП "АЗОВ".

Эксперты ООН подтвердили ответственность рф за теракт в Оленевке

При этом в настоящее время не установлены все лица, причастные к вышеуказанному преступлению. Досудебное расследование продолжается. Обвинительный акт не составлялся, в суд не направлялся, приговоров судами не выносилось - говорится в ответе на запрос.

Ситуация с доступом к месту совершения преступления россиянами

ОГП прокомментировали доступ к месту совершения преступления. 3 августа 2022 года Генеральный секретарь ООН объявил о создании Миссии по установлению фактов "относительно инцидента 29 июля 2022 года в Еленовке, Украина, в ответ на просьбы правительств Украины и Российской Федерации".

При этом 5 января 2023 года Генеральный секретарь ООН принял решение о роспуске Миссии по установлению фактов в Еленовке "из-за отсутствия условий, необходимых для развертывания Миссии на месте".

Представители государства-агрессора не предоставили доступ к месту происшествия ни одной международной организации, отдельным представителям, или независимым медиа - информирует ОГП.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины и в настоящее время не завершено.

Оленовка и еще немало примеров российских зверств: Зеленский направил месседж в день памяти погибших в плену защитников