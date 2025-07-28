Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування

Розслідування масового вбивства росіянами українських захисників з "Азовсталі", які перебували в полоні в колонії в Оленівці, триває. Наразі встановлені не всі особи, які причетні до злочину. росія досі не надала доступ до місця події жодній міжнародній організації, окремим представникам, або незалежним медіа. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України у відповідь на запит.

У ніч з 29 на 29 липня 2022 року, росія вчинила теракт на території колишньої виправної колонії №210 в Оленівці на окупованій території один із найбільш цинічних воєнних злочинів проти українських військовополонених.

Повідомляється, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, шляхом застосування окупаційними військами рф невстановленої зброї по місцю утримання українських військовополонених, а саме колонії в селі Оленівка на тимчасово окуповані території Донецької області, внаслідок чого загинуло близько 50 українських військовополонених та поранено близько 140 осіб з числа українських військовополонених, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Причина вибуху в одному з бараків Волноваської виправної колонії в Оленівці влітку 2022 року

Під час досудового розслідування правоохоронними органами розглядаються усі можливі версії подій, які могли трапитись в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, оскільки згідно засад кримінального провадження, досудове розслідування повинно бути повним та неупередженим. Зокрема, перевіряються версії, що злочин вчинено з використанням зброї з можливим термобаричним ефектом - інформує ОГП.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що при цьому орган досудового розслідування, згідно принципів та засад кримінально-процесуального законодавства, повинен керуватись принципом "поза розумним сумнівом", а джерела доказування повинні відповідати вимогам допустимості, належності та достатності.

У звʼязку із викладеним, слід наголосити, що сторона обвинувачення може стверджувати про якісь факти, як встановлені та достовірні, лише якщо на підтвердження цього є достатньо належних та допустимих доказів, при цьому всі інші ймовірні версії розвитку подій спростовані доказами, які відповідають таким же критеріям - йдеться у відповіді на запит.

Теракт в Оленівці: слідство розглядає кілька версій, але основна - підрив термобаричного заряду

Кому повідомлено про підозру у вчиненні теракту в Оленівці

В Офісі Генпрокурора нагадали, що 25 липня 2024 року складено повідомлення про підозру та 27 липня 2024 року оголошено про підозру громадянам України, які обіймали посади начальника та першого заступника начальника так званої "Державної бюджетної установи "Волноваська виправна колонія Державної служби виконання покарання Міністерства юстиції ДНР" про те, що вони підозрюються у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу приблизно з 23 год 00 хв 28 липня 2022 року до 01 год 00 хв 29 липня 2022 року, в одному з приміщень колонії, в якому утримувались військовослужбовці ОЗСП "АЗОВ", в результаті застосування невстановленого в ході досудового розслідування озброєння відбулись вибухи та почалась пожежа, внаслідок яких від отриманих вибухово-осколкових травм, осколкових поранень тіла та ушкоджень внутрішніх органів, ушкоджень спричинених джерелом дії термічного фактора та інших тяжких тілесних ушкоджень одразу загинули не менше 41 та отримали поранення різного ступеня тяжкості не менше 145 військовослужбовців ОЗСП "АЗОВ".

Після цього, через наявну у приміщенні "бараку" пожежу та побоюючись повторних вибухів, військовослужбовці ОЗСП "АЗОВ" перемістились як можна далі, а саме до огорожі біля вʼїзду на територію колонії, де знаходились не встановлені в ході досудового розслідування співробітники "Федеральної служби виконання покарань російської федерації", а також представники "Волноваської виправної колонії", в тому числі начальник "Волноваської виправної колонії" та перший заступник начальника "Волноваської виправної колонії" - інформує ОГП.

Ексочільникам "Оленівської колонії", причетним до загибелі полонених, повідомили про підозру - СБУ

Наголошується, що попри наявність тяжких поранень та велику кількість постраждалих військовослужбовців ОЗСП "АЗОВ", попри заклики про допомогу, зазначені особи, які фактично здійснювали ефективний контроль у "Волноваській виправній колонії" та діяли узгоджено, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, навмисно не забезпечили належних та достатніх медичних препаратів і засобів для надання медичної допомоги, значно зволікали з наданням першої невідкладної медичної допомоги та евакуацією постраждалих у медичний заклад, що призвело до подальшої загибелі від отриманих поранень до та під час евакуації 9 військовослужбовців ОЗСП "АЗОВ".

Експерти ООН підтвердили відповідальність рф за теракт в Оленівці

При цьому на теперішній час не встановлені всі особи, які причетні до вищевказаного злочину. Досудове розслідування триває. Обвинувальний акт не складався, до суду не скеровувався, вироків судами не ухвалювалось - йдеться у відповіді на запит.

Ситуація з доступом до місця вчинення злочину росіянами

ОГП прокоментували доступу до місця вчинення злочину. 3 серпня 2022 року Генеральний секретар ООН оголосив про створення Місії щодо встановлення фактів "щодо інциденту 29 липня 2022 року в Оленівці, Україна, у відповідь на прохання урядів України та російської федерації".

При цьому 5 січня 2023 року Генеральний секретар ООН ухвалив рішення про розпуск Місії щодо встановлення фактів в Оленівці "через відсутність умов, необхідних для розгортання Місії на місці".

Представники держави-агресора не надали доступ до місця події жодній міжнародній організації, окремим представникам, або незалежним медіа - інформує ОГП.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України та на теперішній час не завершено.

Оленівка і ще немало прикладів російських звірств: Зеленський надіслав меседж у день пам'яті загиблих у полоні захисників