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Експерти ООН підтвердили відповідальність рф за теракт в Оленівці

Київ • УНН

 • 341 перегляди

Експерти ООН підтвердили спланований злочин рф у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки 29 липня 2022 року, що призвів до загибелі понад 50 полонених. Внутрішній аналіз ООН виявив, що росія здійснила атаку, спростувавши свою версію про удар HIMARS.

Експерти ООН підтвердили відповідальність рф за теракт в Оленівці

Вбивство в Оленівці - це ретельно спланований злочин, підтвердили експерти ООН після тривалого розслідування. У ніч на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки осія вчинила ганебний терористичний акт, дійшли висновку фахівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця.

Деталі

У результаті влаштованого вибуху в Оленівці загинуло понад 50 українських військовополонених, ще майже 130 отримали поранення. Одразу після вибуху росія звинуватила у цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою HIMARS, зазначив омбудсман.

Міжнародний коміте Червого Хреста та ООН тоді висловили готовність розслідувати теракт. Однак уже через 5 місяців Місія ООН зі встановлення фактів по Оленівці була розпущена через відсутність гарантій безпеки.

Я неодноразово намагався зустрітися з учасниками Місії ООН, щоб передати матеріали, які є в Україні. Місія жодного разу не погодилася з ними ознайомитися. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що теж отримав відмову. І лише через рік ООН спростувало брехню рф, заявивши, що теракт в Оленівці "не був спричинений ракетою HIMARS"!

- заявив Лубінець.

Разом з тим, за його словами, ООН ніколи публічно не звинувачувала росію в теракті, навіть попри наявні докази.

Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал з доказами - внутрішній аналіз ООН показав, що саме рф спланувала і здійснила атаку.

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених08.05.25, 16:38 • 99874 перегляди

У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які збройні сили рф використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства. Аналізується перебіг розслідувань з боку росії, України та самої ООН, а також подані подальші рекомендації для України.

Це важливий документ, який має стати потужним поштовхом для продовження розслідування. Біль українців за Оленівку країни нікуди не дівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних!

- наголосив український омбудсман.

російський теракт в Оленівці: в ОГП назвали версії вибуху28.01.25, 14:02 • 27032 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Організація Об'єднаних Націй
Україна
M142 HIMARS
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