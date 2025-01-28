російський теракт в Оленівці: в ОГП назвали версії вибуху

Офіс Генерального прокурора розробив декілька варіантів того, чому стався вибух в одному з бараків Волноваської виправної колонії в Оленівці улітку 2022 року, де перебували військові "Азову". Про це повідомили представники 18-го Департаменту ОГПУ на брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

Слідство припускає, що можливою причиною вибуху в бараці стало використання ручного вогнемету "Джміль". Також слідчими розглядається версія щодо вчинення цього злочину із застосуванням артилерійської системи або іншої високоточної зброї. Окрім цього, ще припускають варіант із закладенням вибухівки всередині приміщення біля самого входу в барак. Однак, встановити точно, яка з версій є остаточно, неможливо, каже прокурор Дмитро Марцин, адже у слідства елементарно немає доступу до місця, де відбувся теракт.

Зараз відсутній доступ до місця вчинення злочину. Навіть, встановити тип озброєння, який був застосований наразі дуже складно, оскільки ми не маємо доступу, ми не можемо бачити наслідки застосування такого озброєння. Відсутня можливість зібрати якісь докази. Тому однозначно зараз стверджувати про тип озброєння, який був застосований, ми не можемо - наголосив Дмитро Марцин

Також прокурор Дмитро Марцин наголосив, що двом особам, так званому начальнику оленівської виправної колонії і його першому заступнику, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Встановлюються й надалі всі причетні до вбивства військових "Азову"

Нагадаємо

з 28 на 29 липня 2022 року в селищі Оленівка російські військові вчинили один з найбільших терактів з часів війни. Військовополонених "Азову" ворог тримав у місцевій в’язниці у бараках. Один з них був обстріляний ворогом. Внаслідок цього загинуло щонайменше 50 військових – 41 від вибуху та 9 після нього, адже росіяни не надавали доступ медикам, аби врятувати поранених. Втім, кількість загиблих остаточно ще не встановлена.

Ексочільникам "Оленівської колонії", причетним до загибелі полонених, повідомили про підозру - СБУ