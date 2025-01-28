российский теракт в Еленовке: в ОГП назвали версии взрыва

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Офис Генпрокурора рассматривает три возможные причины взрыва в бараке Еленовской колонии: артиллерия, огнемет «Шмель» или заложенная взрывчатка. Из-за отсутствия доступа к месту теракта установить точную причину невозможно.

Офис Генерального прокурора разработал несколько вариантов того, почему произошел взрыв в одном из бараков Волновахской исправительной колонии в Еленовке летом 2022 года, где находились военные "Азова". Об этом сообщили представители 18-го Департамента ОГПУ на брифинге, сообщает корреспондент УНН.

Следствие предполагает, что возможной причиной взрыва в бараке стало использование ручного огнемета "Шмель". Также следователями рассматривается версия о совершении этого преступления с применением артиллерийской системы или другого высокоточного оружия. Кроме этого, еще предполагают вариант с закладкой взрывчатки внутри помещения у самого входа в барак. Однако, установить точно, какая из версий является окончательно, невозможно, говорит прокурор Дмитрий Марцин, ведь у следствия элементарно нет доступа к месту, где произошел теракт.

Сейчас отсутствует доступ к месту совершения преступления. Даже установить тип вооружения, который был применен пока очень сложно, поскольку мы не имеем доступа, мы не можем видеть последствия применения такого вооружения. Отсутствует возможность собрать какие-то доказательства. Поэтому однозначно сейчас утверждать о типе вооружения, которое было применено, мы не можем

- подчеркнул Дмитрий Марцин

Также прокурор Дмитрий Марцин отметил, что двум лицам, так называемому начальнику оленевской исправительной колонии и его первому заместителю, было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Устанавливаются и в дальнейшем все причастные к убийству военных "Азова"

Напомним

с 28 на 29 июля 2022 года в поселке Еленовка российские военные совершили один из крупнейших терактов со времен войны. Военнопленных "Азова" враг держал в местной тюрьме в бараках. Один из них был обстрелян врагом. В результате погибло по меньшей мере 50 военных - 41 от взрыва и 9 после него, ведь россияне не предоставляли доступ медикам, чтобы спасти раненых. Впрочем, количество погибших окончательно еще не установлено.

Экс-руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели пленных, сообщили о подозрении - СБУ29.07.24, 12:07 • 28167 просмотров

Александр Карамушка

Александр Карамушка

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины

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