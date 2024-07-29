Бывшим руководителям "Еленовской колонии", которые причастны к гибели пленных украинских защитников, сообщено о подозрении, сообщила Служба безопасности Украины в понедельник, пишет УНН.

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на двух военных преступников рф, которые причастны к массовому убийству украинских военнопленных на временно захваченной части территории Донецкой области в июле 2022 года. Речь идет о коллаборанте Сергее Евсюкове - экс-главе так называемой "Волновахской колонии днр" в поселке Еленовка и его бывшем первом заместителе - коллаборанте Дмитрии Неелове. По данным следствия, оба фигуранта находились на "должностях", когда в ночь на 29 июля рашисты устроили взрывы на территории оккупационной тюрьмы - сообщили в СБУ в соцсетях.

Тогда в результате огневого поражения погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, которые находились в застенках. При этом 9 из них - из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Почти 150 - получили ранения.

"Оба фигуранта осознавали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но умышленно медлили с эвакуацией раненых в медучреждения", - указали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Евсюкову и Неелову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В ноябре 2022 года обоих фигурантов оккупанты "заменили на должностях". Сейчас они скрываются от правосудия на временно захваченной части территории Донецкой области. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать злоумышленников за совершенные преступления против украинских воинов", - отметили в СБУ.

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