2 года назад, в ночь на 29 июля, рф совершила в Еленевке, Донецкая область, одно из самых циничных военных преступлений против украинских военнопленных. россия пыталась скрыть следы преступления. Однако не может существовать сценария, при котором российские преступники избегут ответственности за содеянное, говорится в заявлении МИД, опубликованном 29 июля, передаетУНН.

Детали

Как напомнили в МИД, в результате взрыва на территории исправительной колонии в Еленовке были убиты по меньшей мере 50 украинских защитников из "Азовстали", которые находились в плену. Около 150 получили ранения различной степени тяжести.

Совершив этот теракт, россия нарушила международное гуманитарное право. Препятствуя доступу международных организаций к осмотру места преступления, Россия пыталась скрыть его следы. Однако не может существовать сценария, при котором российские преступники избегут ответственности за содеянное. Агрессор не останется безнаказанным - говорится в заявлении МИД.

Напомним

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Еленовка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.

В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS