Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених
Київ • УНН
В Україні зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених російськими окупантами. З початку року вже страчено понад 50 українських військових.
Наразі зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених росіянами. Тільки у цьому році страчено понад 50 військових. Про це журналісту УНН повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.
Наразі ми маємо близько 280 випадків страт військовополонених. По всім ним йдуть розслідування. Ця цифра включає в себе в тому числі страту в Оленівці. Інші це як правило на полі бою й ця цифра постійно росте. Вже понад 50 страчених наших бійців тільки в цьому році
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Доповнення
Днями повідомлялося, що у Волноваському районі військові рф розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ з автоматичної зброї, прокуратура розпочала розслідування.
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