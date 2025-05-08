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Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених
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Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

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Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

Київ • УНН

 • 7894 перегляди

В Україні зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених російськими окупантами. З початку року вже страчено понад 50 українських військових.

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

Наразі зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених росіянами. Тільки у цьому році страчено понад 50 військових. Про це журналісту УНН повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Наразі ми маємо близько 280 випадків страт військовополонених. По всім ним йдуть розслідування. Ця цифра включає в себе в тому числі страту в Оленівці. Інші це як правило на полі бою й ця цифра постійно росте. Вже понад 50 страчених наших бійців тільки в цьому році

- повідомив Бєлоусов.

російський теракт в Оленівці: в ОГП назвали версії вибуху28.01.25, 14:02 • 27015 переглядiв

Доповнення

Днями повідомлялося, що у Волноваському районі військові рф розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ з автоматичної зброї, прокуратура розпочала розслідування.

Окупанти розстріляли 4 українських військових на Запоріжжі: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН10.04.25, 22:10 • 7535 переглядiв

Анна Мурашко

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