В настоящее время зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных россиянами. Только в этом году казнено более 50 военных. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

Сейчас у нас около 280 случаев казней военнопленных. По всем ним идут расследования. Эта цифра включает в себя в том числе казнь в Еленовке. Остальные это как правило на поле боя и эта цифра постоянно растет. Уже более 50 казненных наших бойцов только в этом году