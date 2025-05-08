Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных
Киев • УНН
В Украине зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных российскими оккупантами. С начала года уже казнены более 50 украинских военных.
В настоящее время зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных россиянами. Только в этом году казнено более 50 военных. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.
Сейчас у нас около 280 случаев казней военнопленных. По всем ним идут расследования. Эта цифра включает в себя в том числе казнь в Еленовке. Остальные это как правило на поле боя и эта цифра постоянно растет. Уже более 50 казненных наших бойцов только в этом году
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На днях сообщалось, что в Волновахском районе военные рф расстреляли троих пленных военнослужащих ВСУ из автоматического оружия, прокуратура начала расследование.
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