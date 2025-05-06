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Шахед-136

На Донеччині окупанти розстріляли трьох полонених військових ЗСУ

Київ • УНН

 • 6486 перегляди

3 травня 2025 року військові рф розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ у Волноваському районі. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

На Донеччині окупанти розстріляли трьох полонених військових ЗСУ

У Волноваському районі військові рф розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ з автоматичної зброї, прокуратура розпочала розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За оперативними даними, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники зс рф розстріляли їх з автоматичної зброї.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили в Офісі Генпрокурора.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

.... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

На Донеччині окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна ЗСУ, розпочато розслідування - прокуратура16.04.25, 16:50 • 7058 переглядiв

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